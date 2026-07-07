Muere Adán Rodríguez, cantante de Los Nuevos Rebeldes, durante supesto ataque armado: Esto sabemos hasta ahora

En las últimas horas, el universo de la música regional está de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Adán Rodríguez, exintegrante de Los Nuevos Rebeldes. La agrupación dio a conocer la pérdida de su exintegrante.

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¿Qué se sabe sobre el sensible fallecimiento de Adán Rodríguez?

De acuerdo a los primeros reportes, el deceso del cantante habría ocurrido durante la noche del 5 de julio en la cochera de su domicilio, en Culiacán, Sinaloa. No obstante, es importante señalar que hasta el momento no se ha confirmado un reporte oficial de lo ocurrido.

La agrupación dio a conocer la noticia del fallecimiento del cantante mexicano Adán Rodríguez, exintegrante de la agrupación musical conocida como "Los Nuevos Rebeldes", por la tarde de este 6 de julio, generando gran cantidad de reacciones entre los fans de la música regional mexicana, pues recientemente el cantante había iniciado su carrera como solista bajo el nombre de Adán "R".

¿Cuál fue su última muestra pública dentro de redes sociales?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el cantante compartiría una imagen de San Antonio junto a la frase "todo va a estar bien", lo que habría generado diversas reacciones entre sus allegados y comunidad digital. No obstante, hasta ahora se desconoce de manera oficial el parte de las autoridades sobre lo ocurrido.

#Sinaloa | José Adán Rodríguez, conocido como Adán R. y exintegrante de Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos en Culiacán.



📌 La Fiscalía de Sinaloa ya investiga el caso. Hasta ahora no se reportan detenidos ni se ha informado el móvil del crimen.#ÚltimaHora pic.twitter.com/oyLRluXuxQ — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 7, 2026

¿Quién era Adán Rodríguez?

Adán Rodríguez, también conocido como Adán R. Fue un conocido artista cantante de regional mexicano y música norteña, el cual fue célebre por ser la voz principal de la agrupación Los Nuevos Rebeldes. El cantante acumuló 19 años de experiencia dentro del género y en febrero de 2025 anunció su separación oficial de la agrupación para emprender su propio proyecto independiente bajo el nombre de Adán "R". Situación con la que esperaba abrirse nuevas oportunidades dentro de la música y la escena nacional.