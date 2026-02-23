VIDEO: Captan a Christian Nodal supuestamente lanzando miradas a su violinista en concierto. “Falta poco para mayo”

En TikTok se ha vuelto viral un video que muestra un supuesto momento comprometedor para Christian Nodal: según usuarios, se le ve lanzando una mirada a su violinista en un momento muy preciso de la canción que estaba interpretando. Con este clip están resurgiendo los rumores de que habría un romance entre el intérprete y Esmeralda Camacho, la instrumentista.

Señalan a Christian Nodal por "dedicarle miradas" a su violinista en concierto

"Christian Nodal le dedica una mirada y una frase a la violinista", escribió la usuaria @soylore002 en un video compartido por TikTok. En el clip, el cantante de regional mexicano está interpretando la canción "Probablemente"; en la imagen se puede leer la leyenda "el menos disimulado".

Cuando pronuncia la frase "con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo", voltea hacia una parte del escenario donde supuestamente se encontraba Esmeralda Camacho.

"¿Qué significa esa mirada, chicas?", dice la usuaria en otro video donde da más contexto de lo ocurrido. Según este testimonio, el concierto habría sido en Veracruz y por el lugar donde la violinista se encontraba, Nodal estaría dirigiéndose a ella.

"Por eso le dicen el enamorado", "y todavía le hace el movimiento con la cabeza de respeto hacia ella" y "miradas que no mienten", son algunos de los comentarios que hay en el video original, que ya acumula más de 103 mil likes. "Falta poco para mayo", le escribió alguien más.

Christian Nodal, ¿"harto" de la familia Aguilar?

El video de Christian Nodal supuestamente dedicando una mirada a su violinista surge apenas días después de que al cantante se le señalara por "estar harto" de la familia Aguilar.

En otro clip viral tomado durante el fin de semana de San Valentín, a Nodal se le ve reuniéndose con Ángela Aguilar y su familia en el escenario del Auditorio Nacional. Por su expresión, en los comentarios de redes sociales se aseguró que el intérprete estaba molesto, indiferente o harto de compartir escenario con su esposa, Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar.