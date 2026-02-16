“Está harto de esa familia": la reacción viral de Christian Nodal al encontrarse con Pepe Aguilar en el escenario

En redes sociales está circulando un video en el que Christian Nodal se encuentra con su esposa, Ángela Aguilar, y su familia política en el escenario del Auditorio Nacional. La razón por la que este material es viral radica en que algunos usuarios perciben que el cantante tenía expresión de indiferencia o desagrado.

Esto ocurrió durante fin de semana de San Valentín, en que la familia Aguilar tuvo una presentación en el Auditorio como parte de un evento en conmemoración del ejército mexicano. No estaba programado que Christian Nodal subiera a cantar con Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar, pero lo invitaron a unirse con un par de canciones.

En el video difundido por el periodista Javier Ceriani, cuando Nodal se encontró con la familia en el escenario, Pepe Aguilar dijo con buen humor: "pásele, joven". Sin embargo, el esposo de Ángela Aguilar mantuvo una expresión neutral; simplemente le da una palmada en la espalda al patriarca y antes de tomar su lugar dedica una breve sonrisa a Leonardo.

"Está harto", dicen usuarios al ver a Christian Nodal con Ángela Aguilar y su familia

El video con la reacción de Nodal al encontrarse con los Aguilar en el escenario se ha replicado en Instagram y también en TikTok. En las secciones de comentarios, la mayoría de los usuarios hacen referencia a que el cantante de regional mexicano "parece harto" de su familia política.