VIDEO: “Fan” se mete a la casa de Karina Torres y le grita desde el techo cuando ella estaba en transmisión. “Me quedé fría”

Los fans de Karina Torres se encuentran preocupados por un momento que se vivió durante una transmisión en vivo que hizo la integrante de "Las Perdidas". Mientras ella se peinaba, un hombre comenzó a gritarle desde el techo de su propia casa, lo cual asustó a la influencer.

A partir de este incidente, muchos seguidores de "La Licenciada" están pidiéndole que implemente un sistema de vigilancia, que tome medidas legales o que tome nuevas medidas de seguridad.

Supuesto fan se mete a la casa de Karina Torres y le grita desde el techo

"Estoy aquí en mi casa y se están asomando por el techo para hablarme. No voy a salir, hermanas", dijo Karina en un video que ya está circulando en redes sociales como TikTok. "A ese extremo llegamos ya".

#lasperdidas #acoso #chisme #fyp ♬ sonido original - Gera @yosoygeu Karina Torres vivió un momento de terror cuando el día de hoy unos fans se cruzaron la barda de su casa y le empezaron a gritar para que ella saliera… 💀 lo peor es que ellos la estaban viendo en su transmisión y hasta le dieron que veían como se estaba peinando!!! Que miedooooo!! 😭😭😭😰😰😱💀💀 eso está super mal y de terror! 😰 @Kary Torres Oficial 🏳️‍⚧️ 💗 #karinatorres

En el clip, mientras la creadora de contenido se alacia el cabello y explica la situación, se escuchan claramente los gritos de la persona que ingresó a su propiedad. Ella intentó seguir con la transmisión en vivo con normalidad, pero en ese momento sus seguidores ya expresaban preocupación y le pedían que no saliera.

"Me quedé fría", dijo la integrante de "Las Perdidas" inmediatamente al escuchar que la persona que estaba en su techo también veía la transmisión en vivo. Visiblemente sorprendida y nerviosa, Karina Torres pidió recomendaciones a sus fans sobre lo que podía hacer al respecto; también mostró preocupación porque ella frecuentemente deambula sin ropa por su casa, ante la posibilidad de que esto pueda volver a ocurrir.

Posteriormente, Karina Torres mostró el domo dentro de su casa desde donde le estaban gritando.

Robo a casa de empeño en Cuautitlán Izcalli

"Eso está súper mal y de terror", escribió una de las personas que subió el fragmento de video a redes sociales. Otras de sus seguidoras le pedían que pusiera un sistema de vigilancia en su hogar; "no está bien que te hagan eso, pon cámaras", le dijo una fan. "No tomes esas cosas a la ligera", "tus seguidores te apoyamos desde el respeto y cariño", "eso ya es sobrepasarse" y "es un delito", son otros de los comentarios.

"La Licenciada" ha continuado con su actividad normal en redes sociales, promocionando su trabajo individual, su participación en la obra "El Tenorio Cómico" y tomándose fotos con sus fans. No se ha pronunciado sobre el momento de tensión que vivió durante la transmisión.