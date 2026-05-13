En desgarrador VIDEO y con lágrimas, Harold Azuara confirma la muerte de su padre. “Me quedo arrepentido de no abrazarlo más

En un conmovedor video y mostrándose vulnerable ante sus seguidores como nunca antes, Harold Azuara habló por primera vez en público sobre la muerte de su padre. Según confirmó el actor, su pérdida ocurrió el 6 de mayo.

En la publicación de TikTok, Harold mostró cuál fue la última interacción que tuvo con su papá y que quedó inmortalizada en las redes sociales.

"Te amo para siempre", dijo Harold Azuara en conmovedor video sobre la muerte de su padre

Harold Azuara inició su video de TikTok explicando que su idea inicial era "no hablar del tema" de la muerte de su padre. Sin embargo, por recomendación de su psicóloga y como parte de una serie de acciones para seguir adelante, decidió publicar al respecto. "No he podido seguir con mi vida, han sido de los peores días de mi vida", dijo.

El exparticipante de MasterChef Celebrity México recordó que el 5 de mayo hizo una publicación hablando sobre lo mucho que le emocionaba estrenar su álbum. En ese post, su padre tuvo una última interacción con él: "Te amo hijo, a mí me gusta mucho tu música", escribió Antonio Azuara Miranda.