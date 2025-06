VIDEO: Hombre es captado interpretando “Que Me Quedes Tú” con el mismo timbre que Shakira

En las últimas semanas Azteca UNO ha tratado temas de personas que se parecen a Shakira y que de cierta forma le hacen un homenaje a la artista colombiana. Tal es el caso de “Shakibecca”, sin embargo esta interpretación de este hombre en un bar que dejó bastante sorprendidos a todos. ¿Llegará el video hasta donde se encuentra la barranquillera?

El punto es que este bar vivió un momento que rápidamente se viralizó, pues justamente el sujeto que grababa hizo que el video tomara más impacto al iniciar con una toma en la letra de la canción... y finalizando con el hombre entonando la canción. Con esto, aún no se sabe exactamente quién es el hombre que interpreta “Que Me Quedes Tú”, ni en qué parte del país es. Algunos dicen que en Monclova, pero no hay alguna confirmación que lo haga oficial.

¿Se parece la voz de este hombre a la de Shakira?

En muchas ocasiones se ven en programas de música algunos tributos a los artistas o incluso parodias que hacen que este tipo de circunstancias resulten bastante cotidianas. Sin embargo, esto ocurrió en un momento muy especial y viendo que quien canta es un hombre, no una mujer como en el caso de la ya mencionada “Shakibecca”.

El tema con el video no es que sea una voz parecida o que medianamente “le da un aire” a la voz de Shakira, el caso aquí es que todo resulta idéntico. Suena una voz entonada, en los registros de la colombiana y con el timbre tan particular de la interpretación de la barranquillera. Por ello, el video se reprodujo de manera veloz y con un gusto muy grande por todos los usuarios que llegaron a este video.

¿Ya llegó el video a Shakira?

Este planteamiento ya suena muy aventurado pero existen casos de momentos virales que permiten a las personas llegar a lugares donde nunca pensaron estar. En esta situación el hombre fue grabado al momento de cantar en un karaoke y la gente incluso ya le llama “Shakiro”. No hay ningún pronunciamiento de la artista colombiana, pero en horas siguientes se sabrá si el milagro de que “Shak” vea esto se concrete.

