Acusan a Leonardo García por golpear a su mamá: el actor rompe el silencio

La familia de Andrés García históricamente ha sido punto de comentarios dadas las características polémicas que el propio actor tenía cuando seguía con vida. Y cuando él falleció, la situación no cambió en el seno más íntimo. Acusaciones por la herencia, desacuerdos de las esposas con los hijos y problemas de alcoholismo. Por ello, Leonardo García salió a desmentir algunas polémicas aseveraciones de una revista de espectáculos.

Hace unas semanas se reportaba que la situación con el hijo de Andrés García y Sandra Vale volvía a ser delicada. Los mismos cercanos afirmaron que se mantuvo sobrio durante algunos meses, pero que recayó en el alcohol hace poco. Con esto, se confirmó que su pareja le dejó y ahora tiene que lidiar con estas acusaciones, donde ya está pensando en meter ámbitos legales en contra de quienes las hicieron.

¿Leonardo García es una persona peligrosa por culpa del alcoholismo?

Después de los primeros reportes de que Leonardo García había perdido su racha de sobriedad, salió a la luz un video donde supuestamente era detenido por la Guardia Nacional por manejar en estado de ebriedad. Entonces, bajo ese contexto, la revista aprovechó para hablar sobre el caso del hijo del primer actor. Allí aseguraron que en algún momento Andrés García le disparó en el pie a su propio hijo y que además, Leonardo intentó agredir a su mamá con un cuchillo.

Sin embargo, en una entrevista en el canal de YouTube de un reconocido periodista de espectáculos, Leonardo indicó categóricamente que él no agredió a su madre. Incluso, bastante enfadado dijo que sus abogados incluso ya le recomendaron actuar de manera legal: “... algo así de fuerte sí hay que desmentirlo… ahora sí vamos a tener que meter cuestiones legales, porque yo jamás he acuchillado a mi mamá, y mi papá jamás me puso un tiro, no sé si reírme o llorar”.

¿Leonardo García sí estuvo internado por sus problemas con el alcohol?

Los reportes de los medios indicaron que el hijo de Sandra Vale fue internado por la propia madre por sus problemas de alcoholismo y lo complicado que se vuelve lidiar con él en dicho estado. Sin embargo, él confesó que se metió a una clínica por voluntad propia, debido a la depresión de las pérdidas sufridas en tiempos recientes.

