Violinista de Christian Nodal lanza una indirecta al cantante y enciende nuevamente la polémica

La violinista de Christian Nodal se ha mantenido en la polémica, debido a los intensos chismes con los que ha sido relacionada. Parece que eso no va a terminar, puesto que la joven artista subió una historia a sus redes, que muchos han interpretado como una indirecta al cantante.

Ante todos los rumores que se han hecho, te revelaremos qué fue lo que subió a sus redes y por qué se piensa que se trata de una indirecta, así que no te pierdas de todos los detalles que se saben al respecto.

¿Qué comentó Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho, mejor conocida en redes como Esmeralda Canape, se ha dado a conocer por ser la violinista de Christian Nodal, quien en varias ocasiones llegó a aparecer en las presentaciones del artista mexicano, formando parte de sus músicos durante los conciertos.

Recientemente, la artista en sus redes sociales subió una foto en sus historias de Instagram, donde la vemos leyendo un libro; la imagen va acompañada del texto que dice: “Hice mi maleta y esta vez ni yo mismo sabía a dónde me dirigía; tal vez me dirigía a ‘alguien’”.

Aunque no etiquetó a nadie, muchos usuarios consideraron que dicho comentario podría tratarse de una indirecta al cantante, debido a la polémica en la que estuvo rodeada sobre un posible romance con él. No olvidemos que todo empezó por sus presentaciones en vivo, donde a ambos los vemos sonriendo y conviviendo frente al público.

¿Despidieron a Esmeralda Camacho?

Durante varias semanas se pensó que la violinista de Christian Nodal había sido despedida desde que se dio a conocer la polémica sobre el supuesto romance, debido a que en recientes presentaciones del artista ya no veíamos a la joven.

Incluso, hubo quienes aseguraron que todo había sido decisión de Ángela Aguilar; al final se mencionó que no fue así. Detallando que la violinista junto a otros músicos no habían podido viajar a las presentaciones por problemas al renovar la visa de trabajo. Ahora con la supuesta indirecta al cantante , parece que el chisme no va a detenerse.