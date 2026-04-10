Tras dejar de trabajar con Nodal, la violinista Esmeralda Camacho confiesa quién es su “preciosura”

Tras días de vacaciones donde se hizo viral su viaje a tierras asiáticas, esta figura que se hizo bastante popular en días recientes regresó a las labores musicales (aunque ya había mostrado su trabajo con gente como el Malilla). Y allí, muchos generaron conversación alrededor, pues Esmeralda Camacho mencionó que ya había llegado a su compromiso profesional con su preciosura. ¿De quién se trata?

¿Moda chilanga, jarocha o vaquera? ¡Date vuelo con esta pasarela con moda mexicana!

¿Quién es la persona a la que Esmeralda Camacho dice preciosura?

La violinista ha tenido semanas demasiado movidas, donde su nombre se ha mezclado con infinidad de historias, teorías, videos montados y cuestiones que muy probablemente no son ciertas. Sin embargo, lo que sí es cierto, es su amor por su violín… a quien precisamente le llama su preciosura.

Y es que en parte de las publicaciones más recientes que compartió en sus redes sociales, explicó que siempre que arriba a un evento, habla en plural, pues su instrumento es el que le permite trabajar y expresar su arte en los distintos proyectos musicales donde participa. “Estoy tan feliz de volver con mi preciosura. A veces en las historias me preguntan: oye, con quién vas a tocar o por qué dices vamos a hacer el soundcheck, ya llegamos… pero es que siempre me refiero a él”.

Con esto, muchos se decepcionaron, pues pensaron que declararía por fin su amor por algún famoso de la farándula, pues hoy es ampliamente conocida entre los músicos. Por ahora, ya se aclaró que todo es parte de una forma de referirse a su violín, que es lo que le ha dado la oportunidad de desenvolverse en el medio artístico.

¿Esmeralda Camacho ya no toca con Christian Nodal?

Aunque ninguna de las partes ha salido a decir algo al respecto, entre las situaciones que argumenta en favor del quiebre contractual, es que Esmeralda ya no tiene en sus descripciones de redes a Christian como parte de las personas con las que trabaja. Y ya son varias semanas que no se le ve participando en los recitales del Forajido.

En ese sentido, la propia artista compartió que hace unos días estuvo con El Malilla en un concierto y sus más recientes publicaciones indicaron que tocó en parte de la oferta musical para el inicio de la Copa Mundial de Tiro con Arco que se llevó a cabo en Puebla.