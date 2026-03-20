La violinista de Nodal dejará México y esta es la inverosímil razón

Este tema ha resultado particularmente interesante para muchos de los seguidores - y haters - de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Aunque se había mantenido con perfil bajo, en las últimas horas se concretó la salida del país de parte de la violinista. Esmeralda Camacho compartió historias, videos e imágenes de su reciente viaje a Japón. Esto se sabe de lo que ha ocurrido en este supuesto triángulo amoroso.

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¿Por qué la violinista de Nodal dejó México?

Los rumores alrededor de Esmeralda Canape causaron mucho interés mediático, pues se hicieron edits particulares que supuestamente mostraban un interés del cantante sobre la violinista. Sin embargo, esos rumores se han quedado en eso, aunque con sus historias bastante polémicas… como el supuesto despido que habría llegado a finales de 2025 ejecutado por Ángela.

En este caso, muchos hicieron eco de una salida del país por parte de Esmeralda. Sin embargo, todo fue por un asunto lúdico. Se tomó unas vacaciones donde viajó a Japón, por ello se agradó en compartir un poco de su viaje en sus perfiles de redes sociales. Y dejando mensajes como el siguiente: “Y al final, la vida entera y por completo es un viaje en si misma y uno aprende a amar en todas las edades y en todos los idiomas. Japón no te me olvides nunca”.

Ante eso, muchos de los fanáticos comentaron sus publicaciones y dejaron en claro que están al pendiente, esto al formar parte del equipo musical del exponente de regional mexicano. O eso es lo último que se ha sabido de su relación contractual.

¿La violinista Esmeralda Camacho sigue trabajando con Christian Nodal?

Aunque no hay actualizaciones constantes y Esmeralda se desenvuelve en diversos frentes como modelaje o su arte en eventos como solista, se entiende que forma parte del equipo de Christian Nodal. Al final de año, se indica que estuvo ausente un tiempo por problemas que varios del equipo tuvieron con el visado, esto en cuanto a los recitales que el sonorense tuvo en suelo estadounidense. Pero a menos de que su contrato se termine (no hay detalles si es anual o por eventos), ella sigue en equipo con El Forajido.