Viuda de Eduardo Manzano cumple última voluntad del actor; esta fue la impactante acción

El luto para la familia de Eduardo Manzano aún se siente muy cercano, por ello poco a poco los familiares salen a dar entrevistas y diversas declaraciones. En este caso, fue su viuda quien habló para una revista de circulación nacional, indicando cuál fue la última voluntad del comediante. Aunque le costó mucho, su esposa de más de 40 años cumplió con lo acordado con el Polivoz.

¿Qué pidió Eduardo Manzano como última voluntad?

Con un matrimonio que trascendió las décadas, Susana López y el legendario comediante mexicano vivieron un amor digno de admirar. Por ello, cuando su hoy fallecido esposo le pidió concretar su última voluntad, la enamorada lo hizo… aunque le fue bastante complicado. Y es que el actor no quiso que las personas lo vieron ya sin vida.

“Cuando éramos jóvenes, me dijo: No quiero que se abra mi féretro ni que me vean muerto. Me van a cremar y deseo que mis cenizas queden con mis papás”.

Ante eso, se indica que la madre de los hijos de Eduardo, cumplió con lo acordado y aunque todavía no completa el trámite para dejar sus restos con los de su padre, lo demás fue correctamente completado.

¿Cómo fueron los últimos días de Eduardo Manzano?

Susana indicó que lamentablemente desde finales del 2024, el actor ya estaba muy golpeado por la enfermedad. Ella declaró para TVNotas que Eduardo tenía un marcapasos y padecía de angioplastias, lo cual debilitó cada vez más su cuerpo. Aunque el legendario humorista no mostraba que estaba enfermo y siempre daba lo mejor de sí para estar bien, el último día todo se complicó.

“Entró en un cuadro en que se le empezó a inflamar el estómago, a trasudar, y llamé a la ambulancia de la Asociación Nacional de Actores. Llegamos al hospital… lo atendieron. Empezaron a hacer todo tipo de estudios y llegaron a la conclusión de que ya no había nada más que hacer. Solo darle algo para que no sufriera”.