⁠¿Quién fue la esposa de Eduardo Manzano? Así fue su GRAN historia de AMOR

La industria del entretenimiento está de luto. La mañana de este viernes, 5 de diciembre, se confirmó el lamentable fallecimiento del actor y comediante Eduardo Manzano, a los 87 años. De momento, se desconoce la causa de muerte. No obstante, si hubo alguien que lo acompañó durante gran parte de su vida, y a quién Manzano tuvo el privilegio de llamar su GRAN amor, fue Susana Parra, su esposa durante poco más de 40 años. A continuación, revivimos su emotiva HISTORIA DE AMOR.

¿Quién es Susana Parra, el GRAN amor de Eduardo Manzano?

Susana Parra fue el GRAN amor de Eduardo Manzano. La pareja se conoció a inicios de la década de los 80 y se casaron en 1982. La unión prevaleció - en el plano terrenal - hasta el día de hoy, 5 de diciembre. A diferencia de muchas parejas del gremio, Susana no pertenece al mundo del espectáculo, y tampoco hay registro de perfiles públicos en redes sociales. No obstante, en los últimos años, fue la responsable de dar declaraciones a los medios y la prensa sobre el estado de salud del actor.

Su HISTORIA de AMOR se mantuvo hermética durante poco más de cuatro décadas, hasta que la muerte los separó, tal como afirma aquella tradicional frase que simboliza el compromiso eterno de un matrimonio.

Eduardo Manzano tuvo dos esposas: ¿Quién fue la primera?

Si bien Susana fue el gran amor del comediante, lo cierto es que también fue su segunda esposa. Su primer matrimonio lo tuvo con la rockera venezolana, Lourdes Martínez, famosa por ser la voz principal del trío Los Impala. Martínez abandonó la agrupación tras su primer álbum, siendo suplantada por la cantante Laura Olivia Solis.

Manzano y Martínez vivieron un breve matrimonio, de 1965 a 1979, según diversos registros. Tiempo después de su separación, Lourdes falleció, mientras que Manzano optó por darle una segunda oportunidad al amor con Susana.

¿Cuántos hijos tuvo Eduardo Manzano?

Como fruto de su primera relación, el aclamado actor mexicano tuvo tres hijos: Eduardo, Mariela y Ariel, quiénes serán los herederos de su patrimonio. De hecho, fue el mayor de sus primogénitos, Eduardo, quien compartió la noticia de su lamentable fallecimiento vía redes sociales. En cuanto a su relación con Susana, pese a estar juntos durante más de 40 años, la pareja no tuvo hijos.

Descanse en paz el gran actor y comediante mexicano, Eduardo Manzano.