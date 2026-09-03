Cómo usar el ajo para que tu jitomate crezca fuerte y abundante

Para usar el ajo en el cultivo de jitomate y ayudar a mantener la planta en buenas condiciones, puede prepararse un extracto casero para aplicarlo sobre el follaje como complemento dentro de una estrategia de manejo de plagas. Esto se debe a que el bulbo contiene compuestos azufrados que repelen determinados insectos.

“La justicia siempre sale a relucir”; María León aplaude la detención de Luis de Llano

Por esta razón, algunos jardineros utilizan preparados elaborados con esta planta para intentar repeler determinadas plagas. Conoce cómo aplicar este truco casero con ajo.

¿Cómo preparar y usar el ajo en las plantas de jitomate?

Una forma tradicional de aprovechar el ajo en el jardín consiste en preparar un extracto suave para aplicarlo de manera puntual. Puedes seguir estos pasos:



Tritura algunos dientes de ajo: el objetivo es liberar los compuestos presentes en el bulbo para elaborar una mezcla casera. Mézclalos con agua: deja reposar el preparado y luego cuélalo cuidadosamente para evitar que los restos sólidos obstruyan el pulverizador. Diluye la preparación antes de usarla: las soluciones demasiado concentradas pueden afectar el follaje, especialmente si la planta se encuentra bajo estrés por altas temperaturas. Haz una prueba previa: aplica una pequeña cantidad en una o dos hojas y observa la reacción de la planta antes de tratar una superficie mayor. Pulveriza en horarios frescos: evita las horas de sol intenso y no apliques productos sobre una planta deshidratada.

El programa UC Integrated Pest Management (UC IPM), de la Universidad de California, recomienda identificar correctamente las plagas antes de utilizar cualquier método de control. Esto es fundamental porque un mismo problema puede requerir estrategias completamente diferentes y un repelente casero no necesariamente será eficaz contra todos los insectos.

¿Qué cuidados necesita el jitomate para crecer fuerte y producir más frutos?

Más allá del uso del ajo, la salud de una planta de jitomate depende principalmente de sus condiciones de cultivo. La University of Minnesota Extension indica que proporcionar suficiente luz solar, agua y nutrientes es fundamental para conseguir plantas vigorosas y una buena producción.

Estas son algunas de las recomendaciones de los expertos:



Proporciona abundante luz solar: el jitomate necesita varias horas de sol directo para crecer adecuadamente y desarrollar frutos.

el jitomate necesita varias horas de sol directo para crecer adecuadamente y desarrollar frutos. Riega de manera uniforme: las variaciones extremas entre sequía y exceso de agua pueden provocar problemas en el desarrollo de la planta y los frutos.

las variaciones extremas entre sequía y exceso de agua pueden provocar problemas en el desarrollo de la planta y los frutos. Utiliza un suelo fértil y con buen drenaje: la materia orgánica y una estructura adecuada del suelo favorecen el desarrollo de las raíces.

la materia orgánica y una estructura adecuada del suelo favorecen el desarrollo de las raíces. Evita mojar innecesariamente el follaje: la humedad prolongada sobre las hojas puede favorecer determinadas enfermedades, por lo que es preferible dirigir el agua hacia la base de la planta.

la humedad prolongada sobre las hojas puede favorecer determinadas enfermedades, por lo que es preferible dirigir el agua hacia la base de la planta. Instala tutores o soportes: mantener los tallos y los frutos alejados del suelo mejora la circulación del aire y facilita las tareas de cuidado.

mantener los tallos y los frutos alejados del suelo mejora la circulación del aire y facilita las tareas de cuidado. Revisa las plantas con frecuencia: detectar manchas, insectos o deformaciones en sus primeras etapas permite actuar antes de que el problema avance.

Por su parte, especialistas de la Royal Horticultural Society (RHS) recomiendan adaptar el riego y los cuidados a las condiciones ambientales y al estado de cada planta.