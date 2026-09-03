Cronología del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol: por qué el productor debe disculparse públicamente con la cantante y fue detenido

En el último día ha causado conmoción la noticia de que el productor Luis de Llano fue arrestado, tras incumplir un fallo de la Suprema Corte de Justicia que le exige pedir disculpas públicamente a Sasha Sokol, quien le denunció por abuso. Para que tengas más contexto de la situación, a continuación te hacemos una cronología del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol.

Se mantiene la incertidumbre este jueves sobre la situación legal del productor. Ya pasaron las 15 horas que contemplaba su arresto pero se desconoce cuándo quedará en libertad y en qué condiciones.

Cronología del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol