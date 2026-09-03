Cronología del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol: por qué el productor debe disculparse públicamente con la cantante y fue detenido
En el último día ha causado conmoción la noticia de que el productor Luis de Llano fue arrestado, tras incumplir un fallo de la Suprema Corte de Justicia que le exige pedir disculpas públicamente a Sasha Sokol, quien le denunció por abuso. Para que tengas más contexto de la situación, a continuación te hacemos una cronología del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol.
Se mantiene la incertidumbre este jueves sobre la situación legal del productor. Ya pasaron las 15 horas que contemplaba su arresto pero se desconoce cuándo quedará en libertad y en qué condiciones.
Cronología del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol
- 1984. A mediados de la década de los 80, cuando Sasha Sokol formaba parte del grupo Timbiriche, habría ocurrido la situación de abuso por parte de Luis de Llano. El productor habría mantenido una relación de 4 años con la cantante cuando él tenía 39 años y ella 14, lo cual constituiría un delito.
- Marzo de 2022. Luis de Llano otorgó una entrevista sobre su vida y trayectoria para el canal de YouTube de Yordi Rosado. Ahí, se refirió a la relación que sostuvo con Sasha Sokol; él afirmó que había estado "enamorado" y que eventualmente Sasha "lo dejó" por motivos de trabajo. Esta entrevista fue bajada de YouTube debido al proceso legal que inició posteriormente.
- Marzo de 2022. Sasha Sokol rompió el silencio sobre el tema y acusó un abuso por parte de Luis de Llano al sostener una relación con ella cuando era menor de edad. "Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", declaró en redes sociales.
- Julio de 2022. Sasha Sokol interpuso una denuncia por daño moral en contra de Luis de Llano, exigiendo una disculpa pública.
- Mayo de 2023. Luis de Llano fue condenado por daño moral. En ese momento se establece que debía emitir una disculpa pública y no volver a hablar del tema.
- Septiembre de 2023. Luis de Llano pierde apelación y se confirma su sentencia en favor de Sokol.
- Octubre de 2024. Sasha Sokol dio a conocer públicamente que la Suprema Corte de Justicia intervendría en su caso.
- Junio de 2025. La Suprema Corte de Justicia confirmó por unanimidad la condena en contra de Luis de Llano y le negó amparo, indicó Sasha Sokol directamente en sus redes sociales.
- Enero de 2026. Venció el plazo para que Luis de Llano cumpliera con la sentencia impuesta por la Suprema Corte.
- 2 de septiembre de 2026. Luis de Llano fue arrestado alrededor de las 6:00 P.M., por desacato a la orden judicial que le obliga a disculparse públicamente de Sokol.