Así luce actualmente Yolanda Andrade tras revelar cuánto tiempo le queda de vida

Yolanda Andrade ha sido foco de atención desde hace varias semanas por su estado actual de salud, incluso ha generado preocupación entre sus fans por las declaraciones que realizó en una plática frente a las cámaras.

Desde haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, la famosa se ha mantenido alejada de los reflectores, sin embargo, recientemente reapareció en su programa de televisión para confesar cuánto tiempo le queda de vida.

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Así luce actualmente Yolanda Andrade y su estado de salud

En una plática conmovedora y sincera, la conductora de televisión reveló que el doctor que la atiende le dijo que le quedan aproximadamente 18 meses de vida, equivalentes a un año y medio.

Por ello, Yolanda Andrade dijo disfrutar cada momento en compañía de sus seres queridos y se consideró afortunada de saber que puede morir pronto.

Tras confesar esto, la reconocida actriz apareció de sorpresa en una de las recientes transmisiones del programa en el que fue titular durante muchos años en compañía de su expareja y amiga Montserrat Oliver.

En las imágenes compartidas en televisión, se ve a la famosa llegar de sorpresa al programa y a la modelo reaccionar con un gesto de impresión total, ya que al parecer no sabía que su co-conductora volvería al set de televisión.

¿Cómo luce actualmente Yolanda Andrade?

A pesar de las complicaciones de salud física y emocional que ha enfrentado por sus diagnósticos de aneurisma cerebral y esclerosis lateral amiotrófica, Yolanda mantiene su buen sentido del humor.

Andrade mantiene un look casual, usa lentes de sol oscuros y lleva el cabello con tonos rubios. En el set apareció con una camisa negra oversized y con una corbata color verde.

También lució unos pantalones de mezclilla holgados y unos zapatos de tacón de color negro. Además de encontrarse con Monserrat Oliver, la famosa también se reunió con Arath de la Torre y Michelle Viett. Sus fans destacaron que, a pesar de todo, mantiene su carisma intacto.

