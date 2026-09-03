Pozole blanco, rojo o verde: cómo hacer que el maíz quede tiernito y exquisito

Las fiestas patrias son uno de los puntos en el año más relevantes para las personas, por ello que su pozole tenga el sabor y la consistencia correcta es vital. En este caso, este artículo tiene como fin explicarle a los primerizos cómo ejecutar cada paso alrededor del maíz pozolero. Por eso sin más, he aquí la mejor información alrededor de este mítico platillo que abunda en estas fechas en las cocinas y mesas mexicanas.

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¿Cómo preparar el maíz pozolero para estas fiestas patrias?

Pasos previos - Primero debes dejar perfectamente limpio tu maíz, por ello debes lavarlo muy bien y posteriormente dejarlo remojando hasta 8 horas.

Primero debes dejar Cocción olla normal - Si no tienes olla exprés, no pasa nada. Lo que es evidente es la mayor inversión de tiempo, misma que requerirá de más minutos en la cocción. Se calcula que invertirás cerca de dos horas.

Por ello debes colocar el maíz, dióxido de calcio en agua y suficiente agua y cal. Aquí el fuego debe estar a potencia media, en un lapso de dos horas… esperando a que el grano quede completamente suave.

Cocción con olla exprés - Sin embargo, si tienes olla exprés, lo que debes hacer es poner suficiente agua y agregar maíz pozolero PRECOCIDO. Esto se cocinará a fuego medio-alto durante media hora. Permitirás que la olla repose y observarás que el grano quede blandito.

Sin embargo, si tienes olla exprés, lo que debes hacer es poner suficiente agua Esto se cocinará a fuego medio-alto durante media hora. Permitirás que la olla repose y observarás que el grano quede blandito. Verduras y carne - Aparte de la carne que tú elegirás, acompaña con rábanos, cebolla, lechuga, ajo y orégano. Esto se agrega al gusto, pero sí debes tenerlo listo cuando el maíz quede perfectamente cocido.

¿Cómo usar maíz precocido para el pozole?

Aunque en algunos hogares prefieren hacer ellos todo el proceso con este alimento vital del pozole, por términos de practicidad, el maíz precocido funciona perfectamente. Como se indicó, algunos probablemente sí sientan, perciban o diferencien los sabores, pero el principal problema radica en el tiempo de cocción. Según lo visto en esta guía de preparación, para un maíz requieres remojar el grano y además cerca de 2 horas de cocción. Mientras que con el precocido basta con una buena olla exprés y media hora de tu tiempo.