Xuxo Dom confesó que en un principio no apoyó a su esposa en pleito contra Ricardo Pérez y Slobotzky

En estos momentos la situación alrededor en contra de los rostros de La Cotorrisa se tornó más que seria. La denuncia en contra de Slobotzky y Ricardo Pérez es un tema de conversación que ha rodeado el entorno digital desde hace semanas. Sin embargo, se viralizaron unas declaraciones por parte de Xuxo Dom que son bastante fuertes. Declaró que estaba avalando el maltrato contra su esposa.

Venga La Alegría | Programa 18 de septiembre Parte 1 | Alfredo Adame arremete contra La Cotorrisa y Susana Zabaleta, Mariana Ochoa le respondió a Ari Borovoy por ‘el beso de Judas’ y mucho más TV Azteca [VIDEO] Imelda Tuñón reacciona a los mensajes ‘desafortunados’ que ventiló Maribel Guardia, Christian Nodal reaparece tras el ‘hate’ por la entrevista de Adela Micha y mucho más.

Te puede interesar - Esta fue la reacción de Ricardo Pérez y Slobo ante la denuncia emitida en su contra.

Te puede interesar - ¿Por qué Werever teme por la integridad de los conductores de La Cotorrisa?

¿Por qué Xuxo Dom avaló la violencia en contra de su esposa?

En un evento reciente donde el creador de contenido y Jessica Bustos estuvieron en contacto con los medios de comunicación, declararon todo lo que esperaban y pensaba del acto legal que emitieron contra Ricardo y Slobo. Y allí, de manera totalmente sorpresiva, el actor de doblaje indicó que en un inicio del proceso… no apoyó a su esposa.

Bajo el cobijo del argumento de que solamente era comedia, avalaba los chistes de parte de sus colegas en el mundo de internet. Estas fueron sus palabras: “Yo decía: Es comedia, son mis cuates, pero cuando vi la afectación que le causó a mi esposa, dije: no, esto le está dañando, no se puede quedar impune”.

En ese sentido, este problema inició cuando en uno de los tantos videos polémicos de La Cotorrisa, los anfitriones e Iván Mendoza hablaron sobre el cuerpo de Jessica. Dicho capítulo del programa está fuera del alcance público y es el causante de la denuncia emitida por la también creadora de contenido.

#modocreadormx #xuxodom #comediante #imitador ♬ sonido original - David Izazola @izazolamk @XuXo Dominguez | Imitador + Comediante + Creador de contenido 🥁 🎙️ Xuxo Dom es imitador, comediante, creador de contenido y un apasionado por hacer reír a la gente a través de sus shows, imitaciones y piezas digitales. Además, comparte abiertamente su fe cristiana como una base que guía su camino y su forma de ver la vida. Su trabajo combina humor, talento e ingenio: es un recordatorio de que la creatividad florece cuando se vive con humildad, constancia y autenticidad 🎬 📲 En este episodio hablamos de cómo Xuxo construyó su camino en el mundo del entretenimiento digital, cómo pasa de la TV y los escenarios a las redes sociales, cómo conecta con millones de personas a través de la risa y la importancia de mantener los pies en la tierra mientras crece como creador. 🎥 @Modo Creador 📍 @Soffa coworking #podcast

¿Ricardo Pérez y Slobotzky irán a la cárcel por el caso de la esposa de Xuxo Dom?

En estos momentos la ley mexicana se encuentra en el trabajo del caso. La propia Jessica indicó que no era una demanda, sino una denuncia. Se maneja que los cargos podrían generarles condenas de hasta 25 años de cárcel, en el caso de encontrárseles culpables. Por ello, las reacciones de haters y seguidores de los comediantes han emitido sus opiniones al respecto. Mientras tanto, se está a la espera de ver cómo camina la resolución del procedimiento iniciado a finales de septiembre por parte de la que es esposa de Xuxo Dom.