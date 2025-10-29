¿Ricardo Pérez y Slobotzky podrían terminar en la cárcel? Esto advirtió Jessica Bustos

Parece que Ricardo Pérez y Slobotzky no pueden estar sin polémicas alrededor. Y es que dada su posición como famosos gracias a la era digital, recurrentemente están bajo el escrutinio público. En ese sentido, se enfrentan a un caso legal donde Jessica Bustos y Xuxo Dom ya indicaron que lo único que quieren es que los comediantes paguen por sus actos.

¿Qué novedades hay del caso contra Ricardo Pérez y Slobotzky?

En las últimas horas se hicieron presentes algunas declaraciones por parte de Jessica Bustos y su esposo Xuxo Dom. Estos indicaron que no les interesa en absoluto el dinero, sino que buscan que el acoso sexual que recibió Jessica sufra las consecuencias legales pertinentes. Además, por cuestionamientos de la prensa y el público, afirmaron que no aprovecharon los escándalos de Susana Zabaleta y Ricardo para realizar la denuncia.

“Que paguen con cárcel, que vean toda la afectación que hicieron. Se supone que éramos amigos. El apoyo no está en meterse con la mujer del otro. Están mal. Hambre no tenemos”. Esto último contestando a comentarios en redes que hablan de que quieren sacarle dinero a los comediantes dirigentes de La Cotorrisa.

¿Por qué Ricardo Pérez y Slobotzky se enfrentan a esta denuncia?

La propia Jessica Bustos aclaró que el procedimiento legal que se hizo público en septiembre pasado es una denuncia y no una demanda como algunos argumentan. Y esto comenzó cuando Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza hicieron comentarios respecto del cuerpo de la propia creadora de contenido. Esto le provocó complicaciones a su autoestima, su honor y su integridad.

En ese sentido, la pareja está peleando porque los comentarios en contra de Bustos tengan consecuencias al generarle complicaciones para su desarrollo como persona. Y es que las críticas sobre La Cotorrisa siempre han estado ahí. Muchos usuarios tachan a estos hombres de machistas y misóginos, por ello ahora están enfrentando este proceso legal en su contra.