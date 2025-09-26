Werevertumorro teme por Ricardo Pérez y Slobotzky por posible venganza de sus enemigos
Esta es la razón por la que Gabriel Montiel, quien personifica al Werevertumorro, tiene temor por lo que pueda ocurrir con Ricardo Pérez y Slobotzky.
El nombre de Ricardo Pérez, así como el de su compañero Slobotzky, no deja de ser tendencia en el mundo de las redes sociales luego de la guerra declarada que tienen contra un sector de la prensa mexicana. Ante ello, fue el Werevertumorro quien mostró su preocupación por ambos comediantes. ¿Por qué?
Vale mencionar que todo inició con una acusación que indica que Ricardo Pérez le habría sido infiel a Susana Zabaleta con su ex, hecho que molestó en demasía al comediante mismo que se burló de un sector de la prensa. Ante este hecho, Gabriel Montiel, quien personifica al Werevertumorro, cree que en algún momento sus enemigos cobrarán venganza.
¿Por qué el Werevertumorro está preocupado por Ricardo Pérez y Slobotzky?
Durante una charla que tuvo con Luisito Rey, el Werevertumorro fue claro en mencionar que los integrantes de “La Cotorrisa” corren peligro, pues considera que, en algún momento, este sector de la prensa tomará venganza ya sea a través de chismes sin fundamentos o, bien, cualquier situación que los afecte directamente.
Para Werevertumorro, este sector de la prensa suele ser muy paciente, por lo que considera que su venganza podría tomar meses o incluso años. Ante ello, le recomendó a Ricardo Pérez y a Slobotzky estar prevenidos ante cualquier tipo de situación que se pueda suscitar, esto considerando que son dos de los youtubers más importantes del mundo en la actualidad.
¿La prensa ya comenzó con su ataque hacia Susana Zabaleta?
La enemistad de una parte de los medios hacia Ricardo Pérez por la burla que hizo ya se ha mostrado, aunque no directamente a él, sino a su pareja Susana Zabaleta, actriz y cantante que fue abucheada a su llegada al Aeropuerto en un hecho que guarda estrecha relación con lo que ocurrió con su novio.
Pese a esto, y sin importar los rumores que han existido últimamente, vale decir que tanto Ricardo Pérez como Susana Zabaleta se han mostrado más unidos que nunca. Este hecho, por ende, hace pensar al Werevertumorro que su amor es más importante que cualquier situación que pueda ocurrir a partir de ahora.