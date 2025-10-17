Así reaccionó Ricardo Pérez tras ser denunciado por Jesica Bustos en caso de abuso

El influencer Ricardo Pérez no deja de ser señalado en los medios de comunicación luego de que este les declarara la “guerra” a los reporteros. Las nuevas polémicas lo rondan en torno a la denuncia que le interpuso Jesica Bustos por acoso y abuso sexual, algo a lo que el humorista parece restarle importancia.

¿Vio feo a Ángela Aguilar? Susana Zabaleta responde y Ricardo Pérez alza la voz por ella TV Azteca [VIDEO] Luego de que se viralizara un video donde supuestamente Susana Zabaleta desaprueba a Ángela Aguilar, la cantante fue cuestionada y Ricardo Pérez no dudó en tomar la palabra.

Ricardo Pérez tiene una tensa relación con la prensa de chismes y reporteros que dio inicio cuando su novia Susana Zabaleta tropezó mientras intentaban realizarles preguntas. Desde entonces, el influencer se ha encargado de cargar contra los medios y, desde el otro lado, han incrementado la presencia de la lupa sobre su vida.

¿Por qué denunciaron a Ricardo Pérez?

La denuncia sobre Ricardo Pérez y sus compañeros del podcast “La Cotorrisa” fue interpuesta por la influencer Jesica Bustos, luego de que en un episodio se burlaran de su físico. El episodio fue eliminado pero la denuncia los pone ante una posible condena de hasta 25 años de prisión.

El esposo de Jesica Bustos, Xuxo Dom, fue el encargado de expresarse públicamente tras la denuncia y señalar lo que motivó a la influencer a realizarla. Afirmó que las burlas de Ricardo Pérez han afectado fuertemente a su esposa y a su familia, y que los seguidores del podcast no dejan de burlarse de ellos y de atacarlos.

¿Qué dijo Ricardo Pérez tras ser denunciado?

Pese a que la denuncia tomó estado público, Ricardo Pérez parece restarle importancia ya que no se ha expresado al respecto. Recientemente, utilizó su cuenta de la red social X para apuntar nuevamente a los medios de comunicación.

“JAJAJAJA por más que la #prensadigna usa las redes de todos sus programas para pegar, NADIE se les suma. De nuevo, pierden desde que creen que la gente es pendeja. Bienvenidos al 2025. Su abuso de poder ya es TRANSPARENTE y ya dejaron de ser dueños únicos de la narrativa”, sentenció Ricardo Pérez, demostrando que se mantiene en pie de “guerra”.

Finalmente, el influencer remarcó: “Ya es cosa de abogados y un documentalista que le entró” Por lo pronto es apechugar y mejor seguir enfocando esfuerzos en cosas más chidas como la colecta de antier. Señalar bots y notas falsas o sensacionalistas igual se agradece”.