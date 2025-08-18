Qué significado le da la psicología a que una persona mantenga su cabello largo

La moda nunca pasa de moda y es que mujeres y hombres siempre encuentran en cada época la manera de estar a la altura de las nuevas tendencias. No solo se trata de indumentaria, accesorios o la manicura, sino que en el estilo del cabello también se pueden encontrar detalles que hacen a la moda, el estilo y la personalidad de las personas.

Sobre estos últimos puntos es que se ha ahondado desde una de las ciencias más relevantes, la psicología. Es que lejos de conformarse con que el estilo del cabello responde a estándares de moda, los expertos de esta rama de la ciencia se han preguntado por qué muchos hombres eligen tener el cabello largo y se niegan a cortárselo.

¿Qué se dice sobre el cabello largo?

Las connotaciones más comunes señalan que el cabello largo en las mujeres es relacionado con la dedicación y la paciencia, además de tener connotaciones ligadas al romanticismo y la sensualidad.

Sin embargo, cuando se trata del cabello largo en los hombres, el pensamiento común lo toma desde el lado de la rebeldía y con un elevado nivel de testosterona, siempre y cuando se hable de cierta instancia de su juventud.

El cabello largo para la psicología

Desde la óptica de la psicología, cuando un hombre mantiene su cabello largo y se reúsa a cortarlo es una muestra de su rebeldía o individualidad. Expertos de esta ciencia remarcan que se trata de una expresión que deja ver cuál es su personalidad.

En este punto, la psicología también lo enlaza con la historia antigua y se remonta a la época de los vikingos, los samuráis y los apaches. En estas culturas, el cabello largo en los hombres era de gran importancia, nada tenía que ver con la moda, pero sí se relacionaba con lo mágico y la fortaleza.