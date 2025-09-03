¡HOT! Yalitza Aparicio enciende las redes con sus sensuales fotos

En las últimas horas, Yalitza Aparicio ha encendido las redes sociales luego de que publicara su sesión de fotografías en “topless”, dejando ver una parte más sensual y atrevida de la reconocida actriz y narradora mexicana que llegó a la fama con la película Roma (2018) del director Alfonso Cuarón.

La celebridad originaria de Tlaxiaco, Oaxaca participó en una atrevida sesión de fotos en colaboración con una revista, misma de la cuál ella será la portada, donde una vez más ha revolucionado los estándares definidos, destacando su belleza.

Estas son las fotos de Yalitza Aparicio

En la sesión Yalitza se dejó ver con el pecho expuesto, donde sensual y estratégicamente dejó ver una parte de su pecho, donde se lee lo siguiente:

“Su presencia, su imagen, su voz y su raíz son estandartes de la evolución del canon de belleza global. @YalitzaAparicioMtz declama sin miedo la historia de una actriz de la Mixteca Alta oaxaqueña que —sin saberlo— transformó para siempre nuestra manera de ver el cine”.

Durante dicha revista, la figura de 31 años hace una reflexión sobre su participación en Roma, donde aborda el debate sobre la representación y diversidad que abrió su aporte en el cine mundial y expresa su perspectiva sobre la belleza, además de que invita a reconocernos como mexicanos.

Revolucionando los cánones de belleza mostrando a una mujer mexicana real

Tras su interpretación como Cleo en la película de Roma, misma que le valió para ser la primera mujer indígena en conseguir una nominación al premio Óscar como Mejor Actriz, se ha logrado colar en la mira internacional, donde ha dejado ver este lado de la mexicanidad femenina.

Este gran paso ha sido una mirada a un México más real, donde lejos de los estereotipos, se han enaltecido los rasgos que rompen con cánones impuestos, siendo Yalitza una figura influyente como una figura de cambio en una industria estandarizada.

