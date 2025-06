“Yo sé que dirán muchas mentiras”, Carlos Villagrán reacciona a la bioserie de Chespirito

No es noticia para nadie el pleito tan directo que sostuvieron durante muchos años Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, pues ambos se pelearon por los derechos de utilización de “Quico”. Ante eso, fue la muerte de Chespirito la que impidió que esos problemas siguieran directamente. Y ahora que se realizó la bioserie, hay varios personajes que son punto de tensión, incluido el señor nacido en la Ciudad de México.

Otro de los personajes que estaban muy tensos ante la situación era Florinda Meza. Sin embargo, en las últimas declaraciones se le percibió muy tranquila y simplemente evadió como pudo las preguntas de los periodistas. Ahora, es el famoso actor de 81 años quien dijo sus sentir respecto de lo que se ofrecerá en pantalla con esta serie hecha por HBO MAX.

¿Qué opina Carlos Villagrán de la bioserie que recién se estrenó?

El actor que interpretó al icónico personaje en relación con el contenido de Chespirito e incluso en una gira apartado durante muchos años, indicó que sí verá la serie, pero que no tiene intención alguna de participar de otra forma: “No hablo de ese tema, les deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Confío en el criterio de las personas, mi trabajo ahí está, mi trabajo lo he hice como Kiko y ustedes me calificarían, lo creerían o no”.

También le cuestionaron sobre una posible demanda que él quiera interponer por lo que se diga o plasme en el proyecto, a lo que respondió contundentemente: “yo sé que se dirán muchas mentiras, no sé cuáles… No me gusta eso, prefiero ser feliz que andar en pleitos y eso. Soy muy feliz”.

¿Los derechos de “Quico” le pertenecen a Carlos Villagrán?

Precisamente el gran problema que existió entre Carlos y Roberto padre fue el tema de los derechos del personaje. A tal grado fue el desacuerdo, que en sus últimos años el comediante hizo una gira por muchos países utilizando el nombre de “Kiko”. Esto para claramente evitar conflictos legales que a nadie le beneficiarían. Sin embargo, decidió dejar al personaje y esto se viralizó en una ocasión que ya se le vio bastante imposibilitado físicamente para trabajar como a él le gustaría.

