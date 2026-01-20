Yolanda Andrade reaparece con nueva imagen; así luce

Yolanda Andrade ha sorprendido a todos sus seguidores en redes sociales tras publicar un video muy particular. Lo que ocurrió es que decidió asistir al salón de belleza para realizarse un importante cambio de look en su pelo y el resultado fue muy bien recibido por sus seguidores.

Tras la publicación del video es que muchos aplaudieron el sentido del humor que maneja Yolanda y también le desearon una pronta recuperación. Algunos de los comentarios decían:

"Qué hermoso ver a persona mejor de salud. Es un gusto muy grande verte a reír, hacer bromas y hacer tu vida como siempre"; " qué guapa y qué recuperada te escuchas, me encanta"; " Toda hermosa y chistosa como siempre", entre otros comentarios.

¿Cómo luce Yolanda Andrade?

La presentadora Yolanda Andrade, fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) qué es una enfermedad neurodegenerativa progresiva del sistema nervioso. La misma afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Cuando las neuronas motoras mueren el cerebro pierde la capacidad de iniciar y controlar el movimiento de los músculos.

Desde el 2023 hasta la actualidad la presentadora ha ido sufriendo diversos cambios físicos cómo consecuencia de su enfermedad. Así es que se puede ver a Yolanda con dificultades para abrir uno de sus ojos y con aparente parálisis en una mejilla así también como problemas para hablar.

También tenemos que mencionar que Yolanda Andrade estuve involucrado en rumores en los que se manifestaba que ella iba a optar por la eutanasia. Sin dudas esto causó mucha preocupación entre sus seguidores pero quedó todo aclarado.

"No voy a hacer la eutanasia ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo, solo Dios sabe cuándo es el momento", dijo con respecto a los rumores la querida presentadora.