YosStop crítica a Jezzini por desaparecer repentinamente: “Decrépito”

Durante mucho tiempo, Jezzini se esfumó de las redes sociales, eliminando todo el contenido que le había generado miles de seguidores. Ante su repentino regreso, ha sido fuertemente criticado, en especial por la creadora de contenido YosStop, al desaprobar su desaparición repentina, logrando preocupar a todos por su estado de salud.

Comentarios en los que muchos usuarios han estado de acuerdo al respecto. Para que no te pierdas todo el chisme, te detallaremos qué fue lo que comentó la influencer mexicana y lo que se sabe sobre la repentina desaparición del tiktoker.

¿Cuál fue la opinión de YosStop sobre Jezzini?

Yoseline Huffman Badui, más conocida como YosStop en sus redes sociales, se unió a la ola de críticas que le llegaron a Jezzini. Al inicio del video, explica que el creador de contenido ya había sido cancelado hace un par de meses, puesto que publicó varios videos que pusieron en alerta a los usuarios, generando preocupación, cuando en realidad solo fue una estrategia de marketing.

Pero ahora, tras desaparecer repentinamente y al subir contenido donde se le veía delicado de salud, provocando la preocupación de todos. Nuevamente, apareció con el nuevo nombre de Zinni, presentando un nuevo proyecto musical.

Menciona que todo lo que hizo fue una estrategia de marketing, siendo algo muy malo, puesto que juega con el tema de salud mental, una situación delicada que muchos mexicanos han experimentado.

YosStop describe que todo lo que ha hecho ha sido “decrépito” y “raro”. Explicando que al dejar de hacer comedia, provoca que la gente ya no quiera ver su contenido, solamente despierta mucha incomodidad para los internautas.

¿Qué le pasó a Jezzini?

Como lo mencionamos anteriormente, en un inicio la cuenta de Jezzini eliminó todo el contenido. Además, se divulgó la noticia de que el usuario había sido hipnotizado para dejar de fumar y que había sufrido un brote psicótico. Incluso, su hermano había salido a hablar sobre el tema, mencionando que todo estaba siendo atendido entre la familia.

Sin embargo, el 9 de septiembre apareció en Venga La Alegría, mencionando que ahora se llamaba Zinni. Posteriormente, promovió su nueva carrera musical. Lo que ha permitido que la gente entienda que su desaparición repentina que preocupó a todo, fuera solo un plan de marketing. Creando un gran rechazo por el público.