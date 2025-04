Lágrimas y recuerdos: Yuridia y el emotivo significado de su vestuario

Yuridia es una de las grandes exponentes de la música en México y así se consagró recientemente durante su presentación en la Plaza de Toros. Además de su gran talento vocal, una de las preguntas más recurrentes entre sus fans es quién la viste.

Desde su debut en La Academia, la intérprete de “Sin Llorar” compartió la gran conexión que tiene con su mamá, la señora Olimpia Flores, quien expresó confeccionarle su vestuario cuando ella se presentara en algún escenario.

Yuridia se conmovió hasta las lágrimas

Fue en el cuarto concierto de la cuarta generación de La Academia, cuando el conductor Alan Tacher le preguntó a Yuridia, en entrevista, sobre su mamá y a qué se dedicaba.

“Ella trabaja en un restaurante vendiendo hamburguesas (...) ella hace ropa, es costurera, la mejor del mundo diría yo”, expresó.

El presentador, quien tenía la información completa, compartió con la cantante y el público, que uno de los sueños de su mamá era confeccionar ropa para sus presentaciones.

“Ella me dice que si quiero puedo diseñar mi ropa y ella melo puede hacer, yo feliz de la vida”, contó.

De esta manera fue como Alan hizo notar lo excepcional de la blusa que usaba para la presentación y al ver la etiqueta de la prenda, leyó la etiqueta: “Eres lo más bonito, lo que más quiero. Hecho con las manos de una madre para ti, suerte. Te amo hija, suerte. Olimpia”.

Al enterarse de la procedencia de su vestuario, Yuridia rompió en llanto, conectando inmediatamente con el público, que lanzó palabras de apoyo. Fue así como Yuridia interpretó el tema “Mi forma de ser”, de Paty Loaiza, brillando con una prenda hecha por su mamá.

Talento para diseñar

Con el paso de los años, Yuridia compartió a través de sus redes sociales, que la persona que se encarga de idear las prendas que usa en el escenario es ella misma, quien piensa en el público cada vez que hace algún cambio durante el show.

A través de un video que publicó en sus redes sociales de su gira ‘Pa’ luego es tarde tour’, la cantante compartió algunos secretos detrás de su vestuario.

“Casi todo el vestuario lo armé yo, con mi propia creatividad y necesidades. Obviamente, una cosa es la creatividad y otra cosa es lo que a mí me hace sentir bien en el escenario. No me gusta llevarme mucho tiempo cambiándome entre canción y canción, no me gusta dejar a la gente esperando, entonces, casi todo es quita, pon”, detalló.

Yuridia compartió con sus seguidores más detalles sobre el vestuario: “Es algo con lo que yo me puedo distraer. Mi manera de distraerme es diseñando mi propio vestuario, siempre estoy dibujando mi vestuario en el iPad, me lo hacen tal como lo pedí”.

De esta forma es como Yuridia demuestra que además de ser una extraordinaria cantante, también es una celebridad que tiene más talentos que expresa en el escenario.