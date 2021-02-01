Exatlón: Zoraida Gómez, hermana de Eleazar ‘N’, realizó una fugaz participación en el programa deportivo. (VIDEO)

Zoraida Gómez, hermana de Eleazar ‘N’, se convirtió en una de las actrices juveniles más queridas entre el público mexicano, pues participó en múltiples telenovelas donde dejó al descubierto su gran talento artístico.

Recordemos que, la mexicana, también formó parte de la exitosa producción ‘Rebelde’, donde interpretó al personaje de ‘Jose Luján’ junto a grandes personalidades como Anahí, Christian Chávez, Dulce María, Christopher Uckermann y muchos otros más.

Sin embargo, pocos fanáticos conocen el pasado atlético de Zoraida Gómez, quien posee una parte deportista y fuerte que algunas veces muestra en la pantalla chica.

Y es que, la capitalina realizó una fugaz participación en nuestro programa Exatlón México, donde demostró su lado más audaz, empoderado y solidario.

La artista se unió al equipo de Famosos en la primera temporada del programa deportivo, donde sorprendió con su cuerpo atlético y múltiples habilidades deportivas.

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Zoraida sigue dando puntos a su equipo | Exatlón

Así fue la dolorosa despedida de Zoraida Gómez de Exatlón México

La artista latina abandonó la competencia debido a una lesión en el pie derecho, convirtiéndose en la novena eliminada del programa de entretenimiento.

“Ya hablé con el doctor y decidió que me tengo que operar… Me tengo que regresar a México”, expresó la actriz para sus compañeros del equipo Famosos hace algunos años.

La salida de Zoraida Gómez desbalanceó el progreso del equipo rojo, quienes apenas se ajustaban a las condiciones del campamento, la fortaleza y los circuitos.

Pese a todo, la mexicana se marchó con la cabeza en alto, pues anotó múltiples puntos que pusieron en ventaja al equipo de Famosos.

Tras su salida de Exatlón México, Zoraida Gómez retomó su vida como estrella de la televisión, pues incursionó en múltiples proyectos profesionales para desarrollarse como actriz.

La vida personal de la artista también dio un giro radical el año pasado, pues su hermano Eleazar 'N' fue trasladado al Reclusorio Norte debido a un supuesto caso de violencia familiar equiparada.

Sin embargo, la también cantante se ha mantenido alejada de la polémica, pues no ha declarado nada respecto a la controversial situación del exprotagonista de ‘Atrévete a Soñar’.

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