Eleazar Gómez y la trágica historia que pocos conocen de cómo murió su hermano Hixem

La historia de Hixem Abel Gómez Sánchez, hermano mayor de Eleazar y Zoraida Gómez, salió nuevamente a la luz ahora que el actor participa en el reality show La Granja VIP. Y es que más allá de su carrera y su reciente aparición en el programa, los usuarios se interesaron por aquella tragedia familiar que marcó al artista para siempre.

Eleazar ha sido uno de los personajes más polémicos de La Granja VIP, por lo que no es sorpresa que a los usuarios les interesen todos los detalles de su vida personal. Corría el año 2001 cuando un 7 de diciembre Hixem decidió quitarse la vida después de una dura depresión, dejando un gran vacío en la familia Gómez.

El joven, quien en ese entonces tenía 18 años, se suicidó con la cadena de una bicicleta, según informó en el 2020 la ya fallecida Carmen Salinas. Al parecer, la actriz se cruzó con Melissa Sánchez, la madre de los hermanos Gómez, y ella le reveló detalles que hasta ese momento no eran conocidos.

"Me la encontré en el panteón limpiando una tumba", recordó Carmelita para un programa matutino. Además, detalló que Hixem tenía problemas con su novia y ese habría sido el motivo que lo orilló a quitarse la vida. "Fíjate qué ironía", aseveró en dicha entrevista, en la que se encontraba hablando justo del conflicto de violencia doméstica que protagonizó Eleazar con su expareja Tefi Valenzuela.

Eleazar Gómez y su hermano tenían una banda

Antes de que Hixem falleciera, el también exnovio de Danna y todos sus hermanos, incluidos Zoraida y Jairo, formaban parte de la banda pop juvenil Los Rollerz Gómez. Si bien no fue un proyecto duradero porque cada uno de ellos decidió enfocarse en su propia carrera en solitario, es un recuerdo familiar que conservan con mucho cariño.

Fue en una dinámica de constelar con caballos en La Granja VIP donde los participantes desahogaron algunos de sus dolores más profundos y, en el caso del nominado en múltiples ocasiones, externó lo duro que fue despedirse de su hermano y que ahora se convirtiera en su "ángel de la guarda".

Eso generó empatía por parte de los usuarios, quienes lo han mantenido en la competencia a pesar de que ha estado en riesgo de salir del reality show en varias ocasiones.