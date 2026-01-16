Esta ciudad no quiere que Pepe Aguilar cante allí; ya juntaron firmas

A lo largo de los meses se ha asegurado que la dinastía Aguilar es poco querida por muchos de los mexicanos y ahora ese odio se ha trasladado a una ciudad de los Estados Unidos. Y es que el nombre de Pepe Aguilar está generando polémica, pues se indica que la gente de Texas no quiere que el charro mexicano se presente en un evento con temática de música texana.

¿Por qué Pepe Aguilar está recibiendo odio en Estados Unidos?

Aunque el jefe de la dinastía ha indicado su cariño y agradecimiento por dicho país, incluso metiéndose en problemas por sus comentarios de ánimo para que los inmigrantes estén en orden con sus papeles… parece que algunos ciudadanos no le ven con buenos ojos. Se indica que ya está juntando firmas para que no se presente en RodeoHouston de 2026.

Una cuenta de Instagram (La Camaleona) reportó que son varios ciudadanos los que se están manifestando en contra de la aparición de Pepe. Aunque su argumento principal del rechazo es que esperaban a un grupo llamado Duelo y que Aguilar no canta música texana… otros precisamente recordaron que la familia de este hombre en general ha mandado mensajes polémicos alrededor de los migrantes en dicho país.

Incluso Brittney Torres ya creó la petición en Change.org para que se cancele la presentación de este hombre. Pepe Aguilar está agendado para cantar el 15 de marzo. Incluso nadie ha dicho nada (o no se ha hecho eco de eso) sobre la aparición de J Balvin el 3 de marzo en el mismo evento. En ese sentido, se entiende que todo radica en la falta de apoyo que este hombre y su familia se han ganado en los tiempos recientes.

¿Ya cancelaron algún concierto de Pepe Aguilar en el pasado?

Cuando ya hay presentaciones firmadas, es muy difícil que bajen a algún artista, sin embargo se indica que la petición de cancelación ya lleva miles de firmas. En parte de la información propagada por esta cuenta de chismes, se argumenta que Pepe pagó para ser agendado en este importante evento.

Sin embargo, parece que todo transcurrirá con normalidad tal como ocurrió en septiembre en Guadalajara. En esas fechas también quisieron bajarlos del Grito de Independencia, pero no pasó nada, salvo el levantamiento de una campaña mediática en contra de toda la familia.