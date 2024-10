La ahijada de Fanny enredó a su hijo y ahora quiere que lo deje en paz

Fanny aceptó a su ahijada en su casa y terminó enredándose con su hijo. Fanny quiere que su ahijada deje en paz a su hijo; asegura que su ahijada no lo quiere y sólo lo enamoró para no irse a la calle. Fanny no supo de su ahijada por 30 años, pero le pidió ayuda y decidió apoyarla por sororidad.