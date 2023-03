¿Cuándo es la fecha límite para pagar la tenencia con descuento en CDMX y EDOMEX?

Durante los primeros meses del año, las personas que viven en el Valle de México deben cumplir con el pago de la tenencia, impuesto obligatorio para todas aquellas personas que poseen un vehículo.

Por querer “ahorrar” tiempo un hombre murió aplastado por un tráiler.

Es importante que cubran su pago lo antes posible, ya que existe una fecha límite en CDMX y EDOMEX para cumplir con este requisito y ahorrarse una fuerte suma de dinero gracias al descuento que año con año se implementa.

¿Qué es la tenencia vehicular? La tenencia es un gravamen que surgió en 1962 bajo la premisa de ser una contribución temporal que ayudaría a financiar los Juegos Olímpicos realizados en México en 1968.

Sin embargo, llegó para quedarse y ahora es un medio de recaudación fiscal para todas aquellas personas que poseen un vehículo. El cobro de este impuesto se realiza durante los primeros tres meses del año y se calcula con base a las características del vehículo.

¿Cómo se calcula el precio del impuesto de la tenencia?

Como mencionamos anteriormente, existen diversos factores que inciden en el monto de la tenencia. Para calcular el pago, la tesorería toma en cuenta los siguientes factores:



Marca del vehículo: Esto para que propietarios de marcas exclusivas o lujosas, paguen más que aquellos que tienen automóviles de marcas generales.

Año del modelo: Hace referencia al año de su fabricación. En algunas entidades los vehículos con antigüedad mayor a 10 años dejan de pagar este impuesto.

Modelo del auto: Este apartado se calcula con base al tamaño del vehículo.

Versión: El monto varía según el nivel de sofisticación y equipamiento.

Línea: Esto tiene que ver con el tamaño de motor o cilindrada, así como el tipo de combustible que use.

¿Cómo obtener el descuento a la tenencia?

Es posible obtener un descuento del 100 por ciento de la tenencia, para ello es necesario pagar el refrendo vehicular, un impuesto creado para mantener los números y letras de la placa asignada. Sin embargo, existe una fecha límite para pagarlo.

¿Cuál es la fecha límite? El monto que se debe pagar de la tenencia es de aproximadamente del 3 por ciento del valor total del vehículo, mientras que el refrendo para 2023 tiene un costo de 658 pesos. La fecha límite para tener derecho al subsidio del pago de la tenencia es el próximo 31 de marzo.

Para ser acreedor al subsidio de la tenencia (refrendo), es necesario cumplir con una serie de requisitos, los cuales son:



Que el valor del vehículo no exceda los 250 mil pesos.

No existan adeudos de tenencia de años anteriores.

Que la Tarjeta de Circulación con chip esté vigente.

¿Qué pasa si no pagas la tenencia?

Si no realizas el pago de la tenencia o refrendo vehicular 2023, no tendrás derecho a verificar tu automóvil, no será posible cambiar de placas (en caso de requerirse) y tu vehículo podría ser llevado al corralón hasta que cumplas con tus adeudos.

¿Dónde realizar el pago?

El pago se puede realizar en kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y departamentales, así como a través de la página de la Secretaría de Finalizas de la CDMXy EDOMEX.