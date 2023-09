Esta es la fecha exacta para ver la lluvia de estrellas Aurígidas en septiembre 2023

La belleza del cosmos nos brinda constantemente espectáculos maravillosos que nos dejan sin aliento. Uno de estos eventos astronómicos que vale la pena marcar en nuestro calendario es la lluvia de estrellas Aurígidas, que se aproxima en el horizonte del cielo nocturno de septiembre de 2023.

Esta lluvia de meteoros, conocida por su impresionante actividad, es un regalo de la naturaleza que nos recuerda lo pequeños que somos en el vasto universo. Por esta razón, a continuación te diremos cuándo y cómo se podrá disfrutar de este fenómeno celestial. ¡Toma nota!

Guillermo Chin Caché es un joven de origen maya que trabajó con la NASA.

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas Aurígidas?

El evento celeste de las Aurígidas no pasa desapercibido, y este año 2023 no será la excepción. Según la Sociedad Americana de Meteoros, la lluvia de meteoros también conocida como Alfa Aurígidas podrá ser vista los primeros días de septiembre, la cual se extiende hasta la noche del 7 del noveno mes. Sin embargo, es importante destacar que no va a ser la única, ya que durante del 5 al 21, vamos a poder presenciar otra, la cual va a alcanzar su punto máximo el día 9.

Este día será el punto máximo de actividad de las Aurígidas, cuando se espera que el cielo se ilumine con una abundancia de destellos meteóricos. Durante esta noche, el número de meteoros visibles por hora será especialmente alto, lo que brindará a los observadores una experiencia inolvidable.

Te puede interesar: Eclipses en México: ¿Cuál es la diferencia entre un anular, total y parcial?

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Aurídas?

Una de las mejores noticias para los entusiastas de la astronomía es que no necesitas invertir en costosos equipos como binoculares o telescopios para disfrutar de la lluvia de estrellas Aurígidas. Dicho fenómeno es perfectamente visible a simple vista. Sin embargo, hay algunos consejos que puedes seguir para maximizar tu experiencia:



Encuentra un lugar oscuro : Para apreciar plenamente el espectáculo, busca un lugar alejado de la contaminación lumínica de la ciudad.

: Para apreciar plenamente el espectáculo, busca un lugar alejado de la contaminación lumínica de la ciudad. Campo de visión amplio : Encuentra un área con un campo de visión amplio del cielo. Evita lugares donde edificios, anuncios o luces puedan obstaculizar tu vista del firmamento nocturno.

: Encuentra un área con un campo de visión amplio del cielo. Evita lugares donde edificios, anuncios o luces puedan obstaculizar tu vista del firmamento nocturno. Hora adecuada : La mejor hora para observar la lluvia de estrellas Aurígidas es después de la medianoche, cuando la constelación de Auriga, de donde provienen estos meteoros, estará más alta en el cielo.

: La mejor hora para observar la lluvia de estrellas Aurígidas es después de la medianoche, cuando la constelación de Auriga, de donde provienen estos meteoros, estará más alta en el cielo. Mantén la paciencia: La observación de meteoros puede requerir paciencia. Siéntate cómodamente, relájate y disfruta del cielo nocturno.

Te puede interesar: Eclipse solar: ¿Qué estados quedarán en oscuridad en México?