Federica Quijano desempeña gran labor en apoyo a personas con autismo.

Federica Quijano y su labor para apoyar a las personas con autismo.

Desde hace 11 años, Sebastián, hijo menor de Federica Quijano, fue diagnosticado con autismo, lo que significó un gran reto que con amor y apoyo de su familia, amigos y su hija mayor María, ha logrado sortear satisfactoriamente.

Es justamente por Sebastián que la cantante decidió emprender un camino como diputada federal que pretende presentar iniciativas de ley que garantice un trato digno a personas que tengan esta condición.

“Soy mamá y estoy haciendo absolutamente todo por mi hijo, si tengo que quedar aquí para reformar, para buscar mejores oportunidades, mejores opciones para mi hijo, para personas con autismo, con todas las familias azules”, dijo.

“Estamos en una iniciativa que pronto se va a presentar en la Comisión de Grupos Vulnerables, consiste en que todo establecimiento de reservarse el derecho para personas con esta condición”, añadió.

Federica Quijano lamenta que en México sea difícil vivir con una persona con autismo

Y lamentó que muchas familias mexicanas hayan tenido que abandonar el país para buscar una mejor calidad de vida a niños con autismo, como la familia de nuestra querida Jimena Pérez La Choco.

“Mi hijo trae un gafete porque me han sacado de restaurantes, me han sacado de cines, me han sacado de centros comerciales, me gritan, me han gritado que soy una mala madre y me he tenido que defender de denuncias. No tenemos ningún apoyo en México, no existe, por lo que muchas personas se tienen que ir de nuestro país. ¿Por qué siendo mexicanos nos tenemos que ir”, subrayó.

Federica Quijano inauguró una exposición de arte en favor del autismo en la Cámara de Diputados en beneficio de familias azules acompañada de sus hijos, mamá, hermanos y amigos.

