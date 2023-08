5 cosas que debes sacar de tu habitación, atraen mala energía según el Feng Shui

¿Te imaginas que seas tú quien se esté provocando los tropiezos y mala suerte? Pues si no tienes una casa o habitación ordenada puede que sea tu caso, por eso te vamos a ayudar con algunas recomendaciones de Feng Shui para que alejes las malas energías de tu vida.

Ya sea que creas o no en las buenas o malas vibras, tienes que saber que depende de cómo tengas tu casa es como te va en la vida, y esto lo explica de forma muy sencilla el Feng Shui, que a través del orden busca mantener purificados los espacios y entorno de las personas, por eso, entre más desordenado está tu hogar, mayores son los problemas que tienes o el estrés con el que vives.

Ritual de Padme Vidente. “Baño para recibir a la Luna llena de flores”

Por eso, si sientes que por más que te esfuerzas nunca te va bien, tal vez es momento de revisar aquellos objetos que tienes en tu habitación y casa para que a través del Feng Shui alejes las malas energías y atraigas el orden, equilibrio y sobretodo buena suerte.

5 cosas que según el Feng Shui no debes tener en tu habitación

Espejos o cristales rotos

Incluso si solo están cuarteados o un pedazo se despostilló, es mejor sacarlos y reemplazarlos con otro que esté en buen estado, hay creencias que dicen que si tienes espejos o cristales rotos, las presencias negativas o malas vibras pueden salir por ahí, es decir, como si fuera una especie de portal mágico entre un limbo y nuestro mundo real; además, por temas de seguridad siempre es mejor eliminar de casa los objetos peligrosos.



Comida echada a perder

Es muy común que las personas se lleven a su recámara comida para estar en la cama mientras ven la tele y disfrutan de un snack, pero, ¿qué pasa cuando estos aperitivos no se acaban? Se dejan ahí para más tarde y de pronto pasa el tiempo y se queda ahí, esto, además de producir bacterias o plagas, también se vuelve un foco para atraer la mala energía, por eso nunca debes dejar comida sin terminar o echada a perder en tu habitación.



Trastes sucios

Supongamos que llevas un vaso de agua por las noches al lado de tu cama, tomas un poco, puede que te la acabes y al siguiente día repites, esto, al otro llevas una taza, otro día dejas un plato, etc., de pronto tu cuarto ahora resguarda los trastes sucios, lo cual es imperdonable en el Feng Shui ya que para mantener el equilibrio del hogar, pero sobretodo del ambiente, es necesario tenerlo purificado y ¡limpio!, si tienes trastes sucios, sácalos de inmediato.



Ropa sucia

Es lo mismo que con los trastes sucios, sin embargo, en la ropa es peor, ya que la mala energía que se atrae te conecta directamente porque estuvo contigo y la portaste, por ello, si te quitas algo, déjalo en un bote donde no salga mal olor o en la medida de lo posible, no dejes que se te junte la ropa sucia, lávala y mantenla acomodada, así no tendrás problemas para atraer la buena suerte.



Plantas o flores secas

Las plantas verdes nos recuerda la vida y la alegría, aromatizan el ambiente y purifican el aire, ¿qué pasa cuando tienes naturaleza muerta? No solo opacas el espacio ya que se vuelve gris y triste, sino también haces que las malas vibras lleguen porque muestras que es un espacio donde no merece la vida, donde hay cosas negativas, si no puedes cuidar plantas, procura mejor poner artificiales, aunque lo ideal en el Feng Shui es tener flores vivas.