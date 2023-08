Por esta razón es malo tener tickets de compras en la cartera

¡Cuidado! Ya sea que guardes tus tickets para facturar, de recuerdo por alguna salida especial o porque te gusta acumularlos, tienes que saber que eso es lo peor que puedes estar haciendo, especialmente si estos comprobantes de pago los tienes en tu cartera, ya que podrían estar provocando tu mala racha económica.

En el mundo esotérico hay muchas creencias respecto a los objetos que sirven como amuletos para atraer la buena fortuna y otros que la repelen y además te traen desgracia, uno de ellos son los tickets, que si en realidad solo sirven para comprobar que has pagado por algún producto o servicio y ya, pero el hecho de acumular ese tipo de papeles cuando ya no tienen ningún tipo de utilidad son contraproducentes.

En el Feng Shui, por ejemplo, la acumulación de basura solo atrae malas vibras, ya que la energía comienza a acumularse, y lejos de transformarse y purificarse, se contamina como un charco de agua limpia, que si no lo mueves o mantienes bajo ciertos cuidados, puede ensuciarse hasta desprender malos olores y bacterias.

Pues bien, lo mismo ocurre con esos comprobantes de pago.

¿Por qué nunca debes traer tickets en tu cartera?

Según creencias milenarias, traer en la cartera tickets de alguna deuda e incluso compra que hayas hecho puede provocar que tu energía comience a estancarse, ya que ese papel que seguramente ya no sirve para nada pero guardas, ocupa el lugar que el dinero debería tener en tu monedero, y esto tendría consecuencias negativas en tus finanzas.

El dinero podría comenzar a escasear, así como las oportunidades laborales y profesionales, ya que comienzas a llenar tu cartera de papel que no tiene ningún valor, haciendo que la energía se estanque; pero ¿qué pasa si se trata de un comprobante que sí usarás? En ese caso no guardes el ticket en tu cartera, ponlo en algún otro lado lejos de tu dinero y cuando lo uses tómalo, después solo deshazte de él.

Si este ticket tiene un significado especial para ti, mételo en un cuaderno, así se conservará sin que atraigas mala energía financiera, y en caso de que sea un comprobante de una deuda pendiente, liquida lo más pronto posible y después tira ese papel, lo importante es que no acumules cosas que no necesitas, esa es la clave de la prosperidad.

Finalmente, trata siempre de traer tu cartera limpia, ya que eso no solo habla bien de ti, sino también permite que la buena suerte te llegue.