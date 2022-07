Fernando del Solar fue cremado con emotivo regalo de sus hijos.

¿Qué mensaje le dejó Fernando del Solar a Ana Ferro?

La viuda de Fernando del Solar compartió en exclusiva con Venga La Alegría las últimas palabras que le dijo el conductor de televisión.



“Me dijo: ‘Eres a la única mujer a la que me he declarado porque todas las demás se me habían declarado’. No sabes lo feliz que me puso eso y ahorita que estaba en terapia (intensiva) me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije? Sigues siendo eso, la única’ y él seguirá siendo el único en mi corazón”.