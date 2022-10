¿Cuáles son los bienes que dejó Fernando del Solar en su testamento?

Ingrid Coronado visitó nuestro foro de Ventaneando el día de ayer para hablar de su libro Mujerón, aunque también dio detalles del testamento de Fernando del Solar.

El testamento fue firmado el 10 de marzo de 2020, donde se nombró a María Eugenia, hermana de Fernando del Solar, como tutora de Luciano y Paolo.

El departamento de Cuernavaca, que habita Anna Ferro, se encuentra en un fideicomiso, aunque Ingrid Coronado está peleando por este domicilio: “Yo creo que lo legal es la forma correcta de hacer las cosas”, dijo la conductora a Ventaneando.

La expresentadora de Todos a Bailar se dijo sorprendida de los pocos bienes que dejó Fernando del Solar a sus hijos, asegurando que sus cuentas bancarias se quedaron en manos de otro beneficiario: “Sé que no son mis hijos y que no soy yo. Yo no pensaba que iba a dejar a mis hijos desprotegidos”.

“Yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera”, dijo a las cámaras de este programa, donde también contó que otra propiedad ubicada en la colonia Del Valle en la Ciudad de México, sí le pertenecía al argentino, sí la heredó a los menores, pero es la mamá de Fernando del Solar quien tiene el permiso de vivir ahí al tener el usufructo vitalicio.

Ingrid lamenta que Fernando del Solar no haya dejado un testamento claro, en el cual sus hijos sean los principales beneficiarios: “La vida te va a poner desafíos, a veces las cosas no son justas”.

La conductora mexicana adelanta que vendrá un juicio de sucesión, aunque no sabe si quiere impugnar el testamento del argentino para pelear por los bienes de sus hijos, Luciano y Paolo.

