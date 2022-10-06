Fernando del Solar dejó “desprotegidos” a sus hijos en su testamento: Ingrid Coronado.

Hace unas cuantas semanas, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, quien fue uno de los conductores más queridos y talentosos de la televisión mexicana; sin embargo, su partida ha dado mucho de qué hablar por los diferentes problemas que ha enfrentado con su expareja Ingrid Coronado.

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Fue el día de ayer, 5 de octubre, cuando salió a luz el testamento de Fernando del Solar, por lo que la polémica se volvió a incrementar, pues ya que las cosas no salieron de la forma en que la mayoría podría pensar.

Y es que de acuerdo con su expareja y madre de sus hijos Ingrid Coronado, Paolo y Luciano quedaron completamente “desprotegidos”, de todo lo que su padre pudo dejar.

Este testamento lo dejó desde 2020, pues algo que sorprendió por completo a Ingrid Coronado es que los hijos que procrearon no son los protagonistas en el testamento de Fernando del Solar.

El testamento que dejó Fernando del Solar.

En su reciente visita al foro de Ventaneando, Ingrid Coronado afirmó que el departamento que se encuentra en Cuernavaca es para un fideicomiso para sus hijos, pero dicho inmueble es propiedad de ella.

En lo que respecta a una propiedad que se encuentra en la colonia Del Valle, propiedad de Fernando del Solar sí la dejó a nombre de sus hijos, pero por el momento su madre tiene el permiso de vivir en ella al tener el usufructo vitalicio.

Pero lo que ha dejado a su expareja sorprendida, es que las cuentas bancarias y el dinero ganado por la venta de varios inmuebles no son parte del testamento.

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