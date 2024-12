Así fue la fiesta privada de Cazzu por su cumpleaños 31 con su hija Inti

La rapera argentina Cazzu , conocida como la Reina del Trap, celebró su cumpleaños número 31 el pasado 16 de diciembre con una íntima fiesta privada. Aunque la cantante no compartió detalles de la celebración en sus redes sociales, en Internet circularon imágenes que mostraron algunos momentos especiales, en los que destacó la compañía de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal.

¿Cómo celebró Cazzu su cumpleaños 31 junto a su hija Inti?

La fiesta tuvo una temática muy particular: Hello Kitty, un toque tierno y femenino que contrastó con el estilo fuerte y urbano por el que es conocida la rapera. En las imágenes filtradas, Cazzu lució un elegante vestido tejido en color beige y complementó su look con una corona de princesa, dándole un aire de realeza moderna. Por su parte, la pequeña Inti robó miradas con un adorable vestido de flores amarillas, mostrando el lado más maternal y dulce de la artista.

¿Christian Nodal estuvo en la fiesta privada de Cazzu?

Aunque no se conocen todos los nombres de los invitados, se confirmó la presencia de Flor, la hermana de Cazzu, con quien mantiene una relación muy cercana. La artista ha expresado en múltiples ocasiones la importancia de su familia en su vida, por lo que no sorprende que la celebración estuviera limitada a sus seres más queridos.

El cumpleaños de Julieta no pasó desapercibido en redes sociales. Fans de la rapera inundaron plataformas como Twitter e Instagram con mensajes de cariño y admiración. Comentarios como “Te amo, reina hermosa” y “Gracias por hacer mi vida más linda” reflejaron el profundo impacto que tiene la cantante en su audiencia.

📷|| Foto di Cazzu con sua figlia il giorno del suo compleanno

Sin embargo, la celebración también desató controversia, pues usuarios recordaron las fiestas anteriores que Christian Nodal organizó tanto para Cazzu como para Ángela Aguilar, lo que generó comparaciones y críticas hacia el intérprete de regional mexicano.