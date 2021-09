Filtran audio en el que Larry Ramos habla de fugarse antes de caer en prisión

El esposo de la llamada “Bombón Asesino”, Ninel Conde, ya tenía en mente huir de la justicia y en un caso extremo quitarse la vida.

Hace un par de días el nombre de Ninel Conde se volvió tendencia en las redes sociales después de que se dio a conocer que Larry Ramos estaba siendo buscado por cielo, mar y tierra por el FBI por haber cortado su grillete electrónico que le había sido colocado como medio de vigilancia.

A decir de diferentes medios de comunicación Larry Ramos tomó la decisión de escapar de la justicia, antes de pasar el resto de sus días en una fría prisión de Estados Unidos.

Después de dicho acontecimiento, en el programa Ventaneando se dio un audio en el que se puede escuchar al empresario colombiano hablar del abanico de opciones que podría tomar el día que la justicia estuviera a punto de pagar por la estafa millonaria de la que se le acusa y una de ellas era: escapar.

“Estimada Cinthya, el cielo es testigo de que jamás le he quedado mal a nadie y esta vez no será la excepción. Desde el punto de vista de cualquier persona que tal vez me juzgue desde afuera y que no me conozca podrá decir las siguientes opciones que te las comento en confianza. A mí me gusta siempre irme por los peores escenarios porque creo que ahí sí tengo solución en mí, pero escenario, lo demás tiene solución ¿verdad?”, dijo Larry Ramos a Velarde, una de las tantas víctimas de los engaños de Larry.

Asimismo, le confesó qué caminos tomaría: “Una es perderme, me pierdo, huyo y más nunca me ven la cara, es decir, me desaparezco y que me demanden por estafador, me pongan en la Interpol, déjame irme a lo peor, cosa que me dejaría como un prisionero eterno en mi mente”.

También tenía pensado quitarse la vida: “La otra es suicidarme, quitarme la vida, es lo más preciado que tiene una persona y hacer sufrir a mi familia, cosa que jamás haría…” y como tercera opción tenía pensado declararse en bancarrota: “Es una estrategia sucia como lo hizo Donald Trump dos veces, defraudando a miles de personas cosas que va en contra de mis principios y de mi ser, es más trabajaría toda la vida para pagarle a toda la gente, así el negocio de TWT haya salido mal, o sea, si mañana yo pierdo un trade, yo no me permitiría, yo lo pagaría con mi dinero, no permitiría que tú perdieras el dinero de tu familia, ni el de mi madre, ni el de mi padre, yo lo pagaría trabajando con mi dinero”.

Y como todo un experto, tenía una cuarta opción: “Que me demanden y me destruyan financieramente y moralmente, cosa que tomaría tiempo y no garantizará la devolución de los fondos que es lo que ustedes quieren y yo quiero darles su dinero, eso es lo que quiero, y ninguna de esas opciones me ayudan a hacerlo, ni ustedes tampoco”, dijo.

Hasta el momento se desconoce el lugar donde podría estar escondido el marido de Ninel Conde, quien está siendo buscado por el FBI para que pague por los hechos cometidos

