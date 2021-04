La boda de Ninel Conde y Larry Ramos ¿Fue de mentiritas?

La llamada “Bombón Asesino” reveló que su unión matrimonial con el empresario colombiano fue simbólica, por lo que no es legal ante la ley.

Luego de la detención de Larry Ramos en Estados Unidos por presuntamente haber cometido un fraude millonario, Ninel Conde rompió el silencio y habló sobre cómo se siente al respecto y qué va a pasar con ella.

En entrevista con El Gordo de Molina aseguró que no estaba con su Ramos al momento de la detención de éste, pues ella se encontraba trabajando, por lo que no vió nada en el momento que lo aprehendieron las autoridades.

Al ser cuestionada sobre cómo se sentía, Ninel Conde fue tajante: “Tengo muchos sentimientos encontrados. Decir que me siento muy bien sería mentirte; decir que que estoy totalmente perdida también sería mentirte. Dios ha sido mi ancla y en él me refugio cada vez que hay momentos complejos”.

La cantante aseguró que no está muy informada de las acusaciones en contra de Larry Ramos, pues sólo sabe lo poco que él le contó: “Tendría que conocer su situación y las cosas de trabajo que él hace y desconozco detalles”.

Al hablar sobre si teme que ella tenga consecuencias legales, pues algunos medios aseguran que el detenido puso dinero a nombre de “El Bombón Asesino”: “No es cierto. Siempre he sido una mujer de trabajo y siempre he tenido mis recursos”.

“El me cuenta su versión, me cuenta lo que está sucediendo en sus palabras y yo le creí, y eso es todo. Creo que eso lo tiene que explicar él y en su momento lo hará. Me interesa aclarar que es algo en lo que no tengo injerencia y sabes que las autoridades de este país son muy claras”, indicó la también actriz.

Por otro lado, Ninel Conde aprovechó para aclarar que no hay nada que la una legalmente a Ramos: “No estoy casada legalmente con Larry Ramos porque sólo hicimos un ritual espiritual y muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles y a veces eso no es lo más importante”.

La cantante también descartó que el empresario se haya aprovechado de ella y su fama: “Al contrario, ha sido un apoyo y un respaldo muy, muy especial”.

“Conocí a un hombre muy especial conmigo en un momento donde venía saliendo de una relación muy tormentosa, donde había sufrido mucha violencia. Y llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa a mi vida y me enamoré. Esta historia no se ha terminado de escribir y esperemos en Dios que todo salga de lo mejor para todas las personas”, indicó Ninel Conde

