Se filtran audios de lo que supuestamente pasó el día del ataque de Marianne “N” a Valentina Gilabert

El nombre de Marianna “N” ha acaparado las portadas de los principales diarios, esto después de que el pasado 5 de febrero trascendió que atacó brutalmente a la joven modelo Valentina Gilabert .

¿Qué ha pasado con Marianne “N” y Valentina Gilabert?

Se sabe que Marianne “N” utilizó dos cuchillos para atacar en al menos 12 ocasiones a Valentina Gilabert, quien, de acuerdo con el testimonio de su madre, fue inducida al coma.

Por su parte, Marianne “N” permanecerá en internamiento preventivo en un centro de justicia para adolescentes, esto después de que un juez le negara llevar su proceso en libertad.

¿Existen audios que narran el ataque de Marianne “N”? A través de las redes sociales de la influencer Malleza, se dio a conocer el audio de un hombre que supuestamente sería cercano a los involucrados en el hecho.

El audio fue expuesto en redes sociales; sin embargo, tuvo que ser editado por cuestiones de seguridad del sujeto que narró lo sucedido el día del ataque. El hombre en cuestión, asegura que Marianne amenazó a otra mujer que se encontraba con Valentina Gilabert, mientras atacaba a la modelo.

“Aintzane no hizo nada, ella nunca le marcó a nadie y dijimos no ma…, entonces, es cómplice sino le marcó a nadie y solo vio y no, lo que pasó fue que Marianne amenazó a Aintzane, o sea, cuando Marianne terminó de acuchillar a Vale, mientras lo hacía se volteaba y con un cuchillo así amenazaba, con un cuchillo acuchillando a Vale y con el otro amenazó a Aintzane y le dijo si gritas o dices algo neta te mato, o sea, la amenazó por eso no dijo nada no hizo nada”, se escucha en el video.

¿Marianne “N” grabó con su celular lo que pasaba?

Por si fuera poco, el hombre aseguró que Marianne “N” comenzó a documentar con su celular lo sucedido, mientras Valentina Gilabert pedía ayuda.



“Y todavía después de que le atravesó la mano se la agarró Marianne y se la empezó a cortar, empezó a cortar la mano después de ya haberle clavado el cuchillo en el pulmón, en la pierna, en el pecho, en la nuca, le cortó la cara, horrible y lo más cínico cuando Marianne terminó de acuchillarla se paró y la empezó a grabar, o sea, Marianne tenía ese video y ese video ya lo tiene la policía, pero Marianne la grabó y le dijo eso te pasa por pu… y así… y que Vale gritaba de que me estas matando por favor o sea literal Vale decía me estas matando me estas quitando la vida”.