Filtran fotos de Cazzu a los 19 años y es idéntica a a Belinda

Tal parece que las comparaciones entre Cazzu y Belinda jamás terminarán, al menos no mientras la argentina siga al lado de Christian Nodal. Cabe mencionar que ambos se convirtieron hace poco en padres de la pequeña Inti, su primera hija. Sin embargo, recientemente salieron a relucir fotografías de cuando la ‘Nena Trampa’ tenía 19 años y el parecido con Belinda es impresionante.

Aunque todo indicaba que Cazzu y Nodal ya habían superado las polémicas en torno Belinda, “Cactus” explotó como bomba y trajo consigo nuevas críticas a la pareja, así como comparaciones de la ‘Nena Trampa’ con la cantante española.

Recientemente se filtraron unas fotografías de cuando la trapera tenía tan solo 19 años, lo que desató infinidad de comparaciones con la intérprete de “Luz sin gravedad”, “Bella traición”, “Ángel” y “Sapito”, entre muchas otras.

¿Cazzu se parecía a Belinda? Si hay algo que siempre ha distinguido a Cazzu a lo largo de su vida y de su carrera profesional es su vestimenta en tonos oscuros, pero eso no quita en alguna etapa de su vida se haya parecido a Belinda, así lo reveló el portal Soy Carmín en algunas fotografías que filtró de la cantante argentina.

En las imágenes compartidas se alcanza a apreciar como en algún momento Cazzu portó el mismo look que Belinda, pues ambas llevaron el color rosa en sus respectivas cabelleras, además del rubio.

Sin embargo, es importante mencionar que Cazzu no le copió a Belinda, ya que cuando la ‘Nena Trampa’ iniciaba su carrera, usaba ese estilo y color de cabello, además de que no existía rivalidad entre ambas.

Cuando la actual novia de Nodal llevaba el cabello en color rubio no se llamaba Cazzu, sino Juli-K, y no siempre cantó canciones de trap, pues al inicio incursionó en el rock.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Las fotografías causaron un gran revuelo en redes sociales donde las comparativas no se hicieron esperar, mientras algunos aseguraron que en verdad se parecían, otros tantos aseguraron que lo único que tienen en común es que ambas han salido con Christian Nodal.

“No inventen, Belinda no se parece a Cazzu”, “Mi Beli es mucho mejor que Cazzu”, “Beli y su sirvienta”, “¿Parecidas? ¿De dónde? Yo no las veo parecidas”, “No se parecen, ni en el cabello ni en la forma de vestir, no digan tonterías”, fueron algunos de los comentarios.

