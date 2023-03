Filtran identidad del joven al que Ángela Aguilar le cantó durante su concierto.

Leonardo, Pepe, Ángela Aguilar y demás miembros de la Dinastía Aguilar se presentaron el sábado pasado en la Monumental Plaza de Toros México con su “Jaripeo Sin Fronteras”, show que dio mucho de qué hablar porque aparentemente las ventas no iban tan bien como se esperaba; sin embargo, hubo un lleno total.

Mucho se dijo en redes que la venta de boletos no era la mejor porque la popularidad de la familia Aguilar había bajado gracias a las actitudes de Ángela Aguilar y su publicación en redes donde aseguró que era un 25% argentina, algo que ofendió a su público mexicano.

¿Llenaron los Aguilar en la Plaza México?

La Monumental Plaza de Toros México compartió una fotografía aérea para confirmar el lleno y Pepe Aguilar también recurrió a sus redes para agradecerle a su público: “Inolvidable noche!!! Infinitas gracias. Qué chulada, CDMX. Gran, gran, gran experiencia y energía vivida ayer por la noche en este show!!! Tocar en la Ciudad de México siempre ha sido un muy buen reto y tremendo compromiso. Pero anoche fue muy especial. Tocar en un lugar tan lleno de historia y así de lleno, lo único que puedo decir es Gracias”.

¿Ángela Aguilar tuvo un admirador en Jaripeo Sin Fronteras? La prensa se hizo presente la noche del pasado sábado en la Plaza de Toros donde un reportero dijo haberse dado cuenta de la presencia de un admirador de Ángela Aguilar, el cual no pudo pasar desapercibido.

Luis Magaña reveló en el canal de YouTube “De Historia en Historia”, que el hombre no dejaba de tomarle fotos a la hija de Pepe Aguilar y mandarle fotos durante su show, hecho que fue bien correspondido por la intérprete de “La Llorona” y “Qué agonía”, entre otras.

“Junto a mí, en la segunda fila, estaba un colombiano guapo, grandote, desde que llegó con lentes y gorra yo decía ‘¿por qué se esconde este we..?’, yo oía que hablaba como colombiano y estaba con un we… que traía un gafete que decía staff Pepe Aguilar”, contó.

¿Quién era el misterioso admirador de Ángela Aguilar?

Magaña logró tomarle una foto al misterioso hombre y fue gracias a la tecnología como pudo percatarse que se trataba de Manuel Medrano, cantante colombiano de 35 años con el que anteriormente se le vinculó a la hija de Pepe Aguilar.

“Le tomaba fotos, le aventaba besos, Ángela también, porque ni modo que no me diera cuenta, estaba junto a mí y no creo que el beso fuera para mí… nada más que este muchacho sí se puso un poco nervioso cuando le dije, ‘oye, ¿tú eres Manuel Medrano?’ Y me dice, ‘sí, sí, yo soy Manuel Medrano’, y le dije ‘¿y vienes a ver a Ángela?’, y me dice ‘sí, sí, yo soy su fan número uno’”, añadió Magaña.