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FOTOS | Ángela Aguilar vuelve al escándalo tras despectivo comentario sobre el reguetón.

La cantante se dijo “ofendida” cuando le preguntaron si baila al ritmo de reguetón; en redes sociales se le van a la yugular.

Por: Tv Azteca

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