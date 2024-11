“No nos dejan decir nada”, filtran preocupante llamada con asistente sobre estado de salud de Silvia Pinal

Los últimos días del mes han sido una auténtica agonía para la familia Pinal, pues cuando se pensaba que Silvia Pinal saldría del hospital, una decaída en su estado de salud ha puesto en alerta a sus familiares. Incluso, diversos medios han dado a conocer que una llamada de su asistente podría preocupar más a sus miles de fanáticos.

Cuando se pensaba que Silvia Pinal podría abandonar el hospital el pasado miércoles 27 de noviembre, una decaída en su estado de salud alertó a los médicos, quienes recomendaron que se mantuviera con cuidados especiales. La situación no ha mejorado y los familiares de la icónica actriz han comenzado a llegar al hospital, lo cual ha aumentado la preocupación entre sus allegados.

Filtran llamada sobre supuesto estado de salud de Silvia Pinal

El programa Chisme No Like aseguró haber tenido contacto vía telefónica con Efigenia Ramos, quien es la asistente personal de Silvia Pinal. De acuerdo con la fuente, se sabe que hasta el momento no han brindado más detalles de su estado de salud debido a que, supuestamente, no les habrían permitido hablar del tema.

“Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada (...) Deja ver si ahorita que venga el médico Silvita (Sylvia Pasquel) quiere bajar. Está por llegar el doctor”, habría mencionado Efigenia Ramos, en una llamada que se habría llevado a cabo el pasado miércoles 27 de noviembre.

Se sabe que tanto Sylvia Pasquel como Alejandra Guzmán han estado al tanto de la salud de su madre, aunque hasta el momento no han brindado detalles de su actualidad tal y como sí lo hacían en días anteriores, hecho que ha acrecentado la preocupación de sus seguidores.

¿Quién es Silvia Pinal?

Hablar de Silvia Pinal es hablar de una de las actrices más importantes en la historia del cine y la televisión mexicana gracias a la cantidad de papeles que interpretó a lo largo de su vida. Hoy, con 94 años de edad, se mantiene como una de las mujeres más importantes en el medio, por lo que aquello que guarda relación con su estado de salud es de índole público y nacional.