Filtran VIDEO de Bad Bunny en un bar besando a un hombre

Bad Bunny es uno de los cantantes más exitosos de los últimos tiempos, por ello los reflectores siempre se postran sobre él a donde quiera que va. Esto no necesariamente es algo positivo para el cantante puertorriqueño, pues esto le ha valido ser blanco de polémicas y controversias en redes sociales.

Recientemente el intérprete de “Neverita”, “Mónaco”, “Ojitos linos”, “Dakiti”, “Un X100to” y “Tití me preguntó”, entre otras más, causó tremendo revuelo en redes sociales por la presunta filtración de un video en el que es captado en un bar gay en actitud bastante cariñosa con un hombre.

Bad Bunny y un bebé tuvieron un encuentro muy incómodo. ¿Qué pasó? [VIDEO] El Capi nos contó qué fue lo que pasó en un encuentro muy incómodo entre Bad Bunny y un bebé. Además, un puesto de comida que estuvo lleno de amor.

¿Cómo es el video de Bad Bunny en un bar gay? Bad Bunny se volvió tendencia en “X” (antes Twitter), por un video que se viralizó y en el que presuntamente fue captado dándole besos y abrazos a un misterioso hombre en un bar gay de Nashville, Tennessee.

Te puede interesar: FOTOS | Bad Bunny explota en contra de fans por canción creada por IA

En el video difundido en redes sociales se observa al Conejo Malo sosteniendo un coctel con una mano y con la otra abraza a un sujeto mientras le da un beso en el cuello, a lo que su acompañantes parece resistirse.

ENTONCES BAD BUNNY SI ES HERMANA 😭 pic.twitter.com/YmmM5fHtoJ — beto (@kosdaiquiri) May 13, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El video desató infinidad de comentarios en redes, pues muchas personas cuestionaron la orientación sexual del cantante puertorriqueño, aunque hubo quienes aseguraron que no tendría nada de malo que Bad Bunny tuviera un romance con un hombre.

“Un beso en el cachete y un abrazo no significa que los hombres sean gays”, “No veo nada sospechoso, normalizar dos hombres darse besos en la mejilla, por favor”, fueron solo algunos de los comentarios en redes.

Te puede interesar: FOTOS | Nombran a Bad Bunny “Rey del Pop”, ¡y muy pocos están de acuerdo!

¿Quién es el hombre que aparece con Bad Bunny?

Después de que se filtrara el video todo ha quedado esclarecido, pues el hombre que aparece en el video con Bad Bunny es nada más y nada menos que su hermano menor Bysael Martínez Ocasio, quien horas antes había subido una historia a su Instagram con la misma ropa, así lo reveló el creador digital Molusco TV.

¿Qué ha dicho Bad Bunny sobre sus preferencias sexuales?

Mucha ha sido la controversia sobre la orientación sexual de Bad Bunny, esto a raíz del beso que en 2022 le dio un beso a uno de sus bailarines. Recordemos que en 2020 declaró en una entrevista a Los Ángeles Times que en la vida “nunca se sabe”, esto en referencia a una posible relación con alguien de su mismo sexo.

“Al final del día no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, confesó.

También te puede interesar: FOTOS | Maite Perroni habla sobre el “desprecio” de Bad Bunny