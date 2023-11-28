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FOTOS | Nombran a Bad Bunny "Rey del Pop", ¡y muy pocos están de acuerdo!

Una revista popular ha otorgado el título que era de Michael Jackson al puertorriqueño y las redes explotaron. Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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