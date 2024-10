Filtran VIDEO de ritual satánico en Chihuahua que causa pánico en redes

En los últimos días un video ha estremecido a usuarios de redes sociales , generando comentarios de preocupación y alarma. La grabación, tomada en la ciudad de Chihuahua, muestra a un grupo de personas en lo que parece ser un ritual satánico nocturno y misterioso, rodeados de veladoras y vestidos con capas negras.

Aunque el video aún no ha sido confirmado oficialmente como parte de un ritual, la imagen de este grupo ha levantado sospechas entre los habitantes, especialmente en la zona de Labor de Terrazas.

Video de supuesto ritual satánico en Chihuahua se vuelve viral

La publicación que alerta sobre el video fue compartida en diversas redes sociales, causando revuelo entre los residentes de Chihuahua. En la grabación se puede observar a diez personas alrededor de un símbolo iluminado por velas, y según algunos testigos, en el centro del círculo se encontraba un animal aparentemente sin vida. La situación despertó el temor entre los vecinos, quienes pidieron a los dueños de mascotas tener cuidado y no dejarlas salir solas durante la noche.

Es importante señalar que este tipo de rumores ha crecido rápidamente en redes, alimentado por el ambiente sombrío y la cercanía con Halloween, lo que ha llevado a muchos a suponer que se trata de un culto satánico o, al menos, de un evento organizado con intenciones desconocidas.

Denuncian vecinos de El Reliz, en Chihuahua, el avistamiento de personas realizando un supuesto ritual. Las autoridades investigan. pic.twitter.com/IlgFtcGNhT — ViralesMex (@virales_mex) October 27, 2024

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Ante el temor de la comunidad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua respondió al reporte para asegurarse de que no hubiera maltrato animal y descartar un posible riesgo. A través de medios locales, las autoridades informaron que, al momento, no se han encontrado pruebas contundentes ni detenidos relacionados con el video; no obstante, la investigación continúa, y hasta ahora no se ha confirmado si las personas involucradas pertenecen a alguna secta o si el evento se trató simplemente de una fiesta de disfraces.

