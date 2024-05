Filtran video de los últimos días de Verónica Toussaint

Varios días han pasado desde que Verónica Toussaint partió de este mundo tras perder la batalla contra el cáncer de mama que le fue detectado en el 2021; sin embargo, su partida sigue haciendo eco en el mundo del espectáculo.

¿Cómo fueron los últimos momentos de Verónica Toussaint? Por medio de un canal de YouTube, se reveló cómo fueron las últimas horas de vida de Verónica Toussaint, pues se sabe que llevaba varios días hospitalizada.

“Me contaron que pasó unos días muy dolorosos, estos últimos días en el hospital, esto me lo contó una persona muy cercana, me dice: ‘desde la semana pasada estaba en el hospital’, hoy me pasaron información de dónde la llevaron, sí luchó hasta el final, no quería que nadie supiera, fue un cáncer muy agresivo, el último tratamiento fue muy fuerte y doloroso”.

Por otra parte, Mariana Hernández reveló lo siguiente: “(Verónica) Estuvo hospitalizada, yo le calculo unos 10 días, todavía con tratamiento; es decir, por eso teníamos esperanza, porque el lunes pasado le pusieron otra dosis de quimio”.

Por otra parte, diversos medios aseguraron que Verónica Toussaint siempre estuvo acompañada por su mamá y demás seres queridos, quienes afortunadamente pudieron despedirse de la actriz mexicana.

¿Se filtró un video de los últimos días de Verónica Toussaint? Días después de la muerte de la actriz, comediante y conductora, se filtró un video de los últimos días de Verónica Toussaint. En el mismo se le ve en una sala ubicada en un jardín, acompañada de otra mujer.

A pesar de su semblante notablemente desmejorado, Verónica Toussaint mostró en todo momento su característico sentido del humor. El video generó un sinfín de comentarios y despertó la tristeza de sus seguidores por su partida.

Cabe mencionar que, de acuerdo con información difundida por la propia conductora, desde que le fue detectado el cáncer de mama se sometió a cerca de 16 quimioterapias, cuyo objetivo era reducir el tamaño del tumor y extraerlo posteriormente, de igual modo se sometió a sesiones de radiación, pero esto no fue posible y terminó perdiendo la batalla.